 Julgamento de Bruno Henrique é adiado e atacante poderá jogar final contra o Vasco

Na tarde desta segunda-feira (08) o camisa 27 do Flamengo compareceu na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD - RJ) acompanhado do advogado do clube Michel Assef Filho para o julgamento da expulsão do penúltimo jogo contra o Fluminense. Ele foi enquadrado no artigo 254 (jogada violenta).

Após o julgamento a procuradoria editou a denúncia e para um artigo mais gravoso, agressão física. Por isso, a defesa tem o direito de pedir o adiamento, o que foi feito.

Pela manhã, o jogador cumpriu atividades na sede do clube e foi dispensado do treino na parte da tarde. Após dores na coxa no último jogo, Bruno Henrique ainda não realizou exames pelo departamento médico do Flamengo para avaliar sua situação.

Próxima partida do Flamengo é nesta quinta-feira (11), contra o San José, às 21h, no Maracanã pela Copa Libertadores.