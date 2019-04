Fortaleza e Vitória fazem último confronto visando semifinais da Copa do Nordeste

Por vaga na semifinal da Copa do Nordeste! Esse é o objetivo de Fortaleza e Vitória na noite desta segunda-feira (8). Depois de fechar a fase de grupos em primeiro do Grupo A, com o 13 pontos, o Tricolor recebe na Arena Castelão o Rubro-Negro Baiano, que ficou em quarto da mesma chave tendo somado sete pontos. A partir das 21h30, somente a vitória interessa; empate leva ao pênaltis.

Tricolor com desfalques

O Leão Cearense teve três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota na fase de classificação. Para o confronto de logo mais, o treinador Rogério Ceni não pode contar com o atacante Ederson, que sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho diante do Guarany, na última quarta-feira (3), e precisa de seis meses de recuperação. Além de Ederson, o zagueiro Nathan, o meia Tião também são desfalques. Matheus Alessandro e Paulo Roberto serão liberados em breve, mas seguem de fora.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Roger Carvalho, Quintero e Bruno Melo; Gabriel Dias, Dodô e Edinho; Osvaldo, Júnior Santos e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Rubro-Negro com reforços

No outro lado do embate, o Vitória ainda não alcançou o primeiro triunfo na Copa do Nordeste. Teve sete pontos conquistados em em sete empates e uma derrota nas oito rodadas. Para logo mais, Cláudio Tencati, treinador, tem Neto Baiano recuperado, que não vive boa fase mas é a grande esperança da equipe. O lateral-direito Jeferson também volta, após se recuperar de faringite. O meia Andrigo não está confirmado. O volante Léo Santos está com um desconforto na panturrilha, mas o departamento médico está confiante no retorno já nesta segunda. Dudu Vieira, volante, foi regularizado e pode atuar na decisão.

Provável escalação do Vitória: João Gabriel; Jeferson, Vitor Ramos, Edcarlos, Fabrício, Léo Gomes, Paulo Vitor, Ruy; Yago, Andrigo, Neto Baiano. Técnico: Cláudio Tencati.

Como está a Copa do Nordeste?

Vale lembrar, que outros três jogos das quartas de final já foram realizados: no sábado (6), o Ceará foi eliminado pelo Náutico e o Santa Cruz derrotou o CRB nos pênaltis. Já no domingo (7), o Botafogo-PB passou os alagoanos do CSA. Quem passar de Fortaleza ex Vitória joga contra o Santa Cruz nas semis.