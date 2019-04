Vasco prorroga vínculo do meia Lucas Santos até 2022

Foi acertada neste domingo (7) a renovação de contrato de Lucas Santos. O vinculo com o Vasco da Gama foi estendido até 2022. A proposta que havia sido formalizada através do diretor de futebol Alexandre Faria, foi respondida de forma positiva nesta manhã faltando apenas a minuta contratual, para que o acordo seja devidamente assinado. Com valores não revelados, a multa rescisória também foi aumentada.

Fabiano Farah, empresário do atleta, se encontra em Amsterdã, para participar de uma reunião global com uma marca de fornecedor esportivo, o que não tem relação alguma com Lucas Santos. De lá, além de sinalizar de forma positiva para a proposta vascaína, Farah fez elogios a postura da diretoria cruz-maltina na negociação.

"A política da nova presidência e da diretoria do Vasco de preservar a base e querer realmente oferecer um planejamento de carreira profissional dentro do clube contou muito. Lucas tem uma projeção de âmbito global, mas, ciente disso e dentro do que conversamos e planejamos em conjunto, foi importante a filosofia do Vasco para aceitar a renovação“.

O empresário do atleta falou também sobre o interesse do futebol europeu na joia vascaína. O CSKA, que em fevereiro teve proposta recusada, continua com jogador no seu radar.

"Eles continuam interessados e monitorando o Lucas. Novos clubes, que disputam a Liga dos Campeões, entraram em contato, mas falei que estávamos renovando contrato e que era para formalizar proposta para o Vasco primeiro para depois entrar em contato comigo", completou.

Lucas Santos chegou no Vasco com seis anos de idade. Principal jogador da equipe vice-campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, subiu para o time profissional logo ao fim da competição. No time principal, por enquanto foram quatro jogos e nenhum gol.

O jogador foi convocado recentemente por Tite para participar dos treinamentos com a seleção brasileira nos amistosos de março, contra Panamá e Republica Tcheca.