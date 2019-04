Alexandre Faria explica desligamento de Thiago Galhardo: “Algumas coisas não nos agradaram”

Diretor de futebol do Vasco, Alexandre Faria concedeu coletiva na tarde desta segunda-feira (8) no CT do Almirante. O principal tema foi o afastamento do meia Thiago Galhardo, oficializado pelo clube na noite do último domingo (7), após a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu.

Alexandre garantiu que o desligamentos do jogador não tem relação com informações vazadas e que está sendo tudo tratado com o mesmo e seu representante: “Não tem nada disso. É uma opção do clube, uma relação normal entre patrão e empregado. Aconteceram algumas coisas internamente que não nos agradaram. Conversamos com o Thiago e com o representante dele. Vamos tratar internamente, como deve ser”.

O dirigente cruzmaltino fez questão de exaltar Galhardo tecnicamente e profissionalmente, além de revelar interesse de outros clubes pelo meia: “Thiago é um grande jogador. Do ponto de vista profissional, nunca tivemos problema com ele, sempre cumpriu com as obrigações. Mas é uma relação que se encerra aqui. Vários clubes já me ligaram. A gente torce para que ele seja feliz. Não deve demorar para ele estar vestindo a camisa de outro clube”.

Quanto a crise que se iniciou na última sexta-feira (5) com a conversa pelos atrasos salariais, o diretor garantiu comprometimento do grupo apesar das dificuldades e que o clube também luta para honrar seus compromissos: “Todos sabem a situação do clube, que não é fácil. Esse grupo de atletas tem esse comprometimento grande mesmo com essas dificuldades, mas cria-se uma crise em um clube que está na terceira final do ano. Vamos continuar lutando para que os compromissos sejam honrados”.

Interesse do CSA em Jordi

Parece tudo bem encaminhado para o goleiro Jordi defender o CSA nesta temporada. Alexandre Faria confirmou a negociação com o time alagoano e revelou também que o empréstimo deve ser até o final de 2019. O arqueiro de 25 anos deve reforçar o time para disputa do Campeonato Brasileiro.

Segundo Faria, os detalhes foram discutidos nesta segunda-feira (8) e tudo caminha para um desfecho positivo: “Há sim um encaminhamento com o CSA. O CSA pediu o atleta, discutimos hoje as condições e estamos próximos de um empréstimo até o final da temporada”.