Enercino demonstra otimismo na chegada ao Botafogo-PB: "Espero que o acesso possa vir neste ano"

Conhecido como "rei do acesso", o meia Enercino foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Botafogo-PB para a disputa da Copa do Nordeste e da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos chega ao Belo após disputar o Campeonato Cearense pelo Ferroviário, onde marcou 4 gols neste ano.

Enercino, inicialmente, contou como foi a negociação para acertar com o Alvinegro da Estrela Vermelha. O meio-campo revelou que, anteriormente, o Botafogo-PB chegou a fazer sondagens, mas as negociações não evoluíram.

"Venho do Ferroviário, onde disputei o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil. Tive outras oportunidades de vir para cá, mas, infelizmente, não deu certo. Espero que seja a hora exata. Estou muito feliz por vestir essa camisa e quero ser muito feliz aqui", disse.

O jogador falou da expectativa de atuar pelo Botafogo-PB e também comentou sobre a possibilidade de acesso à Série B. Para Enercino, o Belo já deveria ter conquistado a vaga na segunda divisão, mas o atleta afirma que o objetivo será alcançado nesta temporada.

"O objetivo maior do clube é o acesso. Já era para ter conseguido esse acesso há muito tempo, bateu na trave duas vezes. Espero que esse acesso possa vir neste ano, e que a gente possa fazer um grande 2019 e conquistar o objetivo do clube", concluiu.

Além da apresentação de Enercino, a segunda-feira também foi marcada pela reapresentação do elenco após a vitória sobre o CSA pela Copa do Nordeste. Agora, o foco do Belo é o Campeonato Paraibano.

O próximo compromisso do Botafogo-PB é nesta quarta-feira (10) contra o Nacional, no estádio José Cavalcanti, em Patos, pela primeira partida da semifinal do estadual. Quem passar enfrentará o Campinense, que já está garantido na decisão.