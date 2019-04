Para evitar outra decepção no Maracanã, Léo Duarte alerta: "Temos que entrar focados"

Nessa terça-feira (9), mesmo com os problemas causados pela forte chuva no Rio de Janeiro, o Flamengo treinou normalmente no Ninho do Urubu, visando o duelo contra o San José-BOL, pelo Grupo D da Libertadores, quinta-feira (11), no Maracanã.

Após a surpreendente derrota para o Peñarol-URU, na última rodada, o Rubro-Negro perdeu a chance de se classificar contra os bolivianos, e terá que pontuar fora de casa para passar de fase. O zagueiro Léo Duarte pediu para a equipe da Gávea não menosprezar o adversário:

"O jogo lá (em Oruro) foi difícil. É uma equipe boa, que vem fazer um jogo duro. Ainda mais quando eles olharem o estádio lotado. Isso motiva a equipe adversária. Temos que entrar focados, com os pés no chão. O San José é uma boa equipe, temos que entrar firmes, para merecer essa vitória. Não existe essa pegadinha de time mais fraco do grupo".

Nessa partida, o Flamengo não terá Gabigol, suspenso após ser expulso, e Uribe, que torceu o tornozelo contra o Fluminense, no final de semana. Léo exaltou os companheiros de ataque e afirmou que quem entrar em campo dará seu máximo:

"Temos um elenco muito forte. O Gabriel é muito importante, infelizmente não vai estar conosco em campo na quinta. O Uribe tem treinado muito bem e, se jogar, vai dar o seu melhor. O Vitor Gabriel também é um cara muito forte fisicamente. Quem jogar vai dar seu melhor. Espero que nos ajude com gols ou com uma boa atuação".

Ainda sobre cartões, o Rubro-Negro recebeu 52 ao todo na temporada, e um deles causará o desfalque do camisa 9 no torneio continental. O zagueiro revelou que Abel Braga vem alertando para manter o controle emocional nas partidas, especialmente pela Libertadores:

"Temos entrado muito pilhado nos jogos. Temos que acalmar um pouco para que as expulsões não voltem a acontecer. Mas tem o lado positivo de entrar pilhado em campo. Mostramos que estamos querendo jogo, brigamos pela bola como se fosse um prato de comida. Não estamos tirando o pé e temos que entrar assim em todos os jogos. O Abel nos passa isso. Temos a consciência de que não podemos perder jogadores em jogos importantes. Mas faz parte do jogo. Estamos sujeitos a tomar cartões. Mas não podemos perder jogadores em jogos importantes".

Para esse duelo importante no principal objetivo do Rubro-Negro na temporada, mais de 53 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, restando menos de 5 mil nos setores Oeste Inferior e Sul. A equipe da Gávea tem a maior média de público do futebol brasileiro na temporada.