Fluminense busca "virar a chave" diante do Luverdense pela Copa do Brasil

Longe do caminho da vitória há quatro jogos, o Fluminense busca virar a chave e se reafirmar no início da temporada. Para que este fato seja confirmado, o Tricolor terá de superar o Luverdense, nesta terça-feira, 09, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 19h15, no Maracanã. O jogo de ida, realizado na última quarta-feira, 02, terminou em um empate sem gols. Vale ressaltar que não há a regra do gol fora de casa. Assim, qualquer empate leva a partida para os pênaltis.

Após série de tropeços, Flu busca se reerguer na Copa do Brasil

Eliminado no Campeonato carioca, o Time de Guerreiros vem de uma derrota para o rival Flamengo. Através deste panorama, restou para a equipe o direcionamento das atenções exclusivamente para a Copa do Brasil, na qual, terá mais uma decisão pela frente. Desta vez, em casa, o Flu precisa de apenas uma simples vitória para carimbar seu passaporte rumo à quarta fase do torneio. Além disso, a partida se torna mais relevante quando se fala de valores: quem avançar, leva a premiação de R$ 1,8 milhão.

De volta ao time titular, o Flu conta com o reforço de Ganso, que havia sido suspenso na reta final do Carioca. Mas por outro lado, Airton ainda é dúvida para a partida. Além do volante, o time das Laranjeiras conta com a ausência de peças fundamentais para o esquema tático de Diniz. Dentre elas: Digão, Mascarenhas, Leo Santos e Pedro.

Confira a provável escalação do Fluminense: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, Caio Henrique; Bruno Silva, Dodi, Ganso; Everaldo, Luciano e Yony Gonzalez.



Luverdense aposta todas as fichas para surpreender os donos da casa

Semelhante ao seu adversário, o Luverdense não disputa mais o seu campeonato estadual. A equipe Mato-grossense somou dois tropeços diante do Cuiabá (MT) e viu a eliminação se tornar realidade. Apesar do principal objetivo fincado no retorno à Série B, o Verdão tem em disputa uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Somente a vitória interessa.

Na tarde da última segunda-feira, 08, a equipe comandada por Júnior Rocha realizou seu último treino no Estádio das Laranjeiras e está praticamente definida para o duelo de mais tarde. Confira a provável escalação: Edson; Da Silva, Hélder, Kaique, Jefferson Recife; Moisés, Helder Ribeiro, Lucas Braga, Fabiano; Junior Lemos, Igor Leandro.