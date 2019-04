Por conta dos estragos da chuva no Rio, partida entre Fluminense e Luverdense é adiada

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou o jogo do Fluminense pela Copa do Brasil por conta do temporal que atinge o Rio de Janeiro desde a tarde de segunda-feira (8). A partida contra o Luverdense estava marcada para às 19h15 desta terça-feira, no Maracanã. O confronto pela competição nacional foi remarcado para amanhã, no mesmo horário e local.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) fizeram consultas às condições do estádio no início da manhã e, segundo as autoridades, tudo funcionava normalmente. No entanto, a região do Maracanã foi bastante afetada.

O fato de a chuva não dar trégua e a dificuldade dos torcedores para chegarem ao estádio, no entanto, motivaram a decisão. Foi decretado ponto facultativo pelo governador Wilson Witzel e o Rio de Janeiro está em estágio de crise.

Ingressos continuam a venda pela internet

Os ingressos daqueles torcedores que já haviam comprado permanecerão valendo e as vendas e check-in continuarão abertos ao público.

Vendas hoje, 9/4

Laranjeiras: sede Fluminense - até as 14h

Dia do jogo:

Laranjeiras: sede Fluminense - das 10h às 14h

Maracanã: Bilheteria 1 das 10h ao final do primeiro tempo.

On-line e check-in

Até dia 10/11, às 10h.