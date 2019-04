Com dois gols de Júnior Santos, Fortaleza goleia Vitória e chega às semis da Copa do Nordeste

O Fortaleza está na semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço passou pelo Vitória com tranquilidade e venceu, na noite desta segunda-feira (8), por 4 a 0, na Arena Castelão, e vai encarar o Santa Cruz na próxima fase da competição. Júnior Santos (2x), Edinho e Dodô garantiram a goleada do Leão do Pici.

Agora, o Leão do Pici volta a ter foco no Campeonato Cearense. Finalista, o Fortaleza aguarda a definição de seu adversário, que sairá do confronto entre Ceará e Floresta. A semifinal da Copa do Nordeste está marcada para o dia 7 de maio, na Arena Castelão, contra o Santa Cruz.

Eliminado do Campeonato Baiano, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, o Vitória vai iniciar o planejamento para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Barra estreia no próximo dia 27, às 11h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Até lá, o rubro-negro não tem calendário.

Show de Júnior Santos

Jogando em casa, o Fortaleza tomou a iniciativa no confronto e partiu para cima do Vitória, que se adotou uma estratégia defensiva. Superior em campo, não demorou para o Tricolor de Aço começar a construir o placar.

Após duas tentativas sem sucesso, o Fortaleza voltou a construir uma boa jogada pelo lado esquerdo. Osvaldo fez o cruzamento para a área e Júnior Santos subiu mais que a defesa do rubro-negra para cabecear e abrir o placar para o Tricolor do Pici.

Menos de dez de minutos depois, uma nova jogada pela esquerda foi construída. Desta vez, Osvaldo avançou até a linha de fundo, ganhou da marcação e apenas rolou para o meio da área. Bem posicionado, Júnior Santos bateu forte e ampliou para o Leão do Pici.

Massacre Tricolor

A segunda etapa iniciou agitada. Logo aos 5 minutos, Júnior Santos puxou um contra-ataque e tocou para Edinho, que recebeu cara a cara com o goleiro João Gabriel, mas chutou por cima. Em seguida, numa cobrança de falta, Neto Baiano chutou forte e rasteiro, mas Marcelo Boeck defendeu.

Pouco tempo depois, Edinho recebeu no lado direito e cruzou na segunda trave. Osvaldo dominou, bateu forte e a bola carimbou o poste de João Gabriel. Em seguida, Tinga apareceu na intermediária e arriscou um belo chute, obrigando o goleiro do Vitória a fazer uma linda defesa.

O Fortaleza esperava o Vitória vir ao ataque para tentar a resposta, aproveitando-se da exposição do time rubro-negro. Foi assim que o Leão chegou ao terceiro. Marcinho puxou um contra-ataque e lançou Edinho em profundidade. O baixinho invadiu a área e bateu com precisão, sem chances para João Gabriel.

Antes do apito final, veio a cereja do bolo. Victor Ramos derrubou Marcinho na entrada da área e foi expulso pelo árbitro. Na cobrança da falta, Dodô caprichou e bateu com perfeição para fechar a conta da goleada Tricolor.