Internacional e Palestino fazem confronto direto pela liderança do Grupo A da Libertadores

Invicto nas três primeiras rodadas da Libertadores, o Internacional recebe o Palestino no Beira-Rio, às 21h30 desta terça-feira (9), buscando a classificação antecipada. Já os chilenos focam em vencer o confronto direto, assumir a ponta do Grupo A, caso vença por dois gols de diferença, e se precaver de uma perda de posição para o River Plate.

Inter com Paolo

Odair Hellmann conseguirá manter a base do time que empatou com o River, em 2 a 2, na última quarta-feira (3). Entretanto, Paolo Guerrero é reforço e deve ser titular no ataque colorado. Em contrapartida, D'Alessandro, William Pottker e Guilherme Parede brigam por vaga no meio de campo ao lado de Nico López.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e D'Alessandro (Pottker); Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Palestino com base mantida

Embalado após vitória sobre o Alianza Lima, por 3 a 0, o Palestino precisa vencer para continuar bem na briga pela classificação. Hoje, uma eventual derrota em Porto Alegre e vitória do River Plate contra os peruanos na quinta (11) fazem com que os Tricolor perca a segunda posição para os argentinos. Visando os três pontos, o treinador Ivo Basay fechou o treino de segunda-feira (8) realizado no CT do Grêmio, mas não deve fazer mudanças grandes na equipe.

Provável escalação do Palestino: Ignacio González; Soto, Alejandro, Mago e Véjar; Julián Fernández, Farías, Cortés e Luis Jiménez; Passerini e Ahumada (Gutiérrez). Técnico: Ivo Basay.

Na ida, o Internacional conseguiu estrear bem na Libertadores. O Palestino, em casa, fazia um jogo que levava perigo ao Colorado em jogadas aéreas. Porém, no segundo tempo, Rafael Sóbis bateu uma falta direto e o goleiro González falhou, tomando o único gol do confronto.