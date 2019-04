Com gol aos 53 do segundo tempo, Bahia vence CRB e se classifica na Copa do Brasil

Tenso, truncado, faltoso, bastante parado. Bahia e CRB fizeram um jogos daqueles que seriam facilmente esquecidos pelos torcedores. Dentro da Fonte Nova, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, a emoção só apareceu no final: acréscimos do segundo tempo e gol da vitória. 1 a 0, tento de Elton, para o Bahia, que seguirá em frente na competição nacional.

Para se ter ideia de como a partida foi truncada, basta observar para o fato das duas expulsões: Igor do lado do CRB, e Douglas, do lado do Bahia. As maiores chances de gols, sobretudo no primeiro tempo, nasceram de chutes de fora da área. O próprio Douglas, que seria expulso, parecia com pé calibrado e por dois momentos quase acertou lindas finalizações de longa distância.

Reativo, o Galo da Pajuçara teria a chance de ouro para abrir o placar. Mas, Lucas, mesmo completamente livre, acabaria chutando torto.

Comandados pela primeira vez pelo treinador Roger Machado, o Bahia tinha o controle das ações, mas esbarrava no bom posicionamento da defesa do time alagoano. A situação foi ficando pior, já que além de marcar muito bem, os visitantes também começaram a amarrar a partida. Foi por excesso de cera, inclusive, que o lateral Junior acabaria recebendo segundo amarelo e acabou expulso.

A cera acabaria custando caro ao time de Maceió. O juiz deu dez minutos de acréscimos que se fariam fatal. Restando dois para o tempo correspondente acabar e a partida ir para os pênaltis, o volante Elton apareceu como centroavante na área, ganhou do zagueiro, e mesmo sem jeito emendou para o gol na força.

A bola, tragicamente para os alvirrubros, acabou passando lenta pelas pernas do goleiro Edson. Gol do Bahia e classificação selada. Nas arquibancadas, os torcedores que chegaram até a vaiar, foram ao delírio e vibraram muito após o apito final do árbitro.