Tiago Nunes exalta atuação do Athletico contra Tolima: "Vitória emblemática"

O Athletico-PR encerrou os jogos em casa da primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento. Desta vez não foi de goleada, mas a equipe de Tiago Nunes contou com mais uma boa atuação para vencer o Tolima e seguir na liderança do grupo G.

Após a partida, que contou com gol solitário de Bruno Guimarães, o comandante ressaltou o desempenho "emblemático" do Furacão: "Desde que eu comando a equipe, foi uma das melhores atuações do nosso time. A equipe do Tolima nos marcou de uma maneira muito eficiente. Mesmo assim finalizamos 11 bolas, que é a média das equipes na Libertadores. E o adversário não criou nada. Foi uma vitória emblemática, com uma grande atuação", avaliou.

O treinador rubro-negro também destacou o objetivo cumprido de conquistar três vitórias como mandante. E já projetou a classificação mantendo o embalo nos jogos fora de casa restantes.

“A gente tem produzido bem em casa. O sentimento é de dever cumprido porque nos propomos a vencer os três jogos e conseguimos marcar oito gols. Temos dois jogos fora agora para garantir a classificação. Fizemos um levantamento histórico e todos os campeões da Libertadores têm um aproveitamento em casa muito alto. Precisamos nos manter nessa linha para prosseguir bem na competição”, afirmou.

Na próxima rodada do torneio continental, o Athletico vai à Bolívia para enfrentar o Jorge Wilstermann. O jogo será em duas semanas, no dia 24 de abril, às 19h15.