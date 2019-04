Avaí e Vasco se enfrentam em duelo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil 

O Avaí recebe o Vasco nesta quarta-feira (10), na Ressacada, às 21h30, em jogo valido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, a equipe carioca venceu por 3 a 2, com gol de Daniel Barcelos, Rossi e Thiago Galhardo. Quem marcou para o Leão da Ilha foram Pedro Castro e André Moritz.



Se quiser a classificação, o clube catarinense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. O retrospecto na temporada ajuda, já que foram 10 jogos, com oito vitórias e dois empates, pelo Campeonato Catarinense e Copa do Brasil, e em apenas três oportunidades a equipe não fez o resultado necessário para avançar na competição, totalizando um aproveitamento de 70%.

Geninho fecha treino antes da decisão

O técnico do Avaí resolveu esconder o jogo no último treino antes da partida decisiva. Praticamente o elenco inteiro está à disposição de Geninho, com apenas Douglas, André Moritz, Alex Silva, Gegê e Jones Carioca sem condições de jogo, mas a escalação é um mistério. Na última partida pelo Catarinense, contra a Chape, os reservas entraram em campo e deram conta do recado.



" Pode ser que alguns que foram lá entrem, vamos manter a estrutura da equipe principal e definir os detalhes. É o jogo mais importante no momento. No domingo a semifinal é importante para um clube que busca título há sete anos. No momento é o Vasco, pelo adversário, a divulgação, pode trazer um valor que pode ajudar. Vamos tentar fazer o resultado. Podemos atingir, ao menos tirar a diferença, que é um resultado cabível. Respeitamos a instituição Vasco, uma camisa pesada, que também faz a Copa do Brasil um objetivo. Como nós, está focado também no estadual. Podemos buscar o resultado que nos dê condição de prosseguir", disse o técnico.



Com tudo isso, a escalação provável deve ser: Vladimir, Iury, Betão Marquinhos Silva e Igor; Mosquera, Pedro Castro, João Paulo, Matheus Barbosa e Getúlio; Daniel Amorim.

Maxi embarca e pode jogar