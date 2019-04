Cruzeiro recebe Huracán buscando sacramentar classificação às oitavas da Libertadores 

Cruzeiro e Huracán-ARG se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela quarta rodada do grupo B da Copa Libertadores, às 19h15, no estádio Mineirão. Em caso de vitória, a raposa pode sacramentar, matematicamente, a vaga nas oitavas-de-final. A equipe argentina, com apenas um ponto conquistado, tenta a vitória para continuar sonhando com a classificação.

Invicto na competição, com 9 pontos, o Cruzeiro vem de uma vitória fora de casa contra o Emelec-EQU, na última quarta-feira (3), por 1 a 0 (gol de Rodriguinho). Já o Huracán, perdeu, também fora de casa para o Deportivo Lara-VEN por 2 a 1, na Venezuela.

Mistério e plano de jogo

No treino desta terça-feira (9), o técnico Mano Menezes fechou totalmente a atividade e a imprensa nada pode acompanhar. Embora o mistério, o Cruzeiro tem todos os jogadores à disposição para a partida, exceto o recém-contratado, Pedro Rocha.

O lateral Egídio concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa aos jornalistas e comentou sobre a partida de logo mais.

"Jogo muito importante. Todos esses jogos nós estamos encarando com uma mera importância. Esse é mais um jogo da Libertadores, jogando em casa nós sabemos que somos muito fortes com o apoio da nossa torcida. Devemos fazer um jogo bem atento, seguro lá atrás e na frente fazendo os gols. Sabemos que devemos entrar pra já garantir a classificação e continuar com a invencibilidade", disse.

Provável escalação: Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Fred.

Huracán em busca dos três pontos

O time argentino não vem bem na Libertadores. Com um empate e duas derrotas na competição, o Huracán busca a reabilitação na tabela para tentar chegar às oitavas de final. A equipe vem inspirada. No último domingo (7), o time de Buenos Aires derrotou o Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino por 2 a 0.

No desembarque em solo brasileiro no início da noite desta quarta, o atacante do Huracán, Andréz Chavez, disse rapidamente aos jornalistas que confia na recuperação da equipe na competição diante do Cruzeiro.

Provável escalação: Antony Silva; Chimino, Salcedo, Alderete e Araujo; Damonte, Rossi, Pérez e Auzqui; Gamba e Barrios