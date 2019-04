Com dois de Guerrero, Internacional vence Palestino e garante classificação antecipada na Libertadores

Diante de mais de 40 mil torcedores, o Internacional levou um susto, mas garantiu vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores da América, vencendo o Palestino pelo placar de 3 a 2. Estreante na competição com a camisa do Inter, Paolo Guerrero brilhou e marcou dois dos três gols colorados, que ainda teve Patrick balançando as redes na vitória.

Logo no início da partida o Internacional foi para cima. Aos 10 minutos de bola rolando, Patrick abriu o placar no Beira-Rio. Nico López deixou para o volante, que só tocou para o gol, colocando a equipe da casa na frente.

Mesmo com a vantagem, o Colorado continuou pressionando, até que Paolo Guerrero marcou seu primeiro gol na Libertadores com a camisa vermelha. Nico López avançou pela esquerda e encontrou o peruano, que driblou a marcação e bateu direto pro gol. Atrás no placar, o Palestino procurava espaços.

Aos 41 a equipe chilena descontou com Julian Fernandez, que aproveitou saída errada de Lomba, mandou na trave e no rebote diminuiu a diferença no placar.

Na segunda etapa, o Palestino chegou ao empate logo no primeiro minuto. Após erro de passe de Nico López, Resende avançou e cruzou na área para Paserini cabecear para o fundo da rede.

O Colorado, que parecia ter sentido o empate, voltou a se encontrar na partida e novamente ficou na frente no placar. Aos 20 minutos, Nico López cruzou na medida para Guerrero que, de cabeça, fez o terceiro gol colorado da noite.

Os chilenos ainda assustaram aos 36 minutos. Jimenez cobrou falta e Ahumeda apareceu livre para cabecear, mandando para fora.

Com a vitória, o Internacional chegou aos 10 pontos, permanecendo na liderança do Grupo A. O próximo adversário é o Alianza Lima, no estádio Nacional de Lima, às 21h30 do dia 24 de abril, quarta-feira. No mesmo dia, às 19h15, o Palestino, que é segundo colocado com quatro pontos, recebe o River Plate.