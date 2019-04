Palmeiras enfrenta Junior Barranquilla pela Libertadores para se recuperar 

O Palmeiras enfrenta, nesta quarta-feira (10), o Junior Barranquilla pela quarta rodada da Copa Libertadores. O Verdão entra em campo para se reerguer, não só da eliminação para o São Paulo no Campeonato Paulista, mas também da derrota para o San Lorenzo no último compromisso pela competição internacional.

Nesta edição, é o segundo confronto entre as duas equipes; na estreia, dia 6 de março, o Palmeiras foi até a Colômbia e venceu por 2 a 0.

O jogo será no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30.

Felipão teve pouco tempo para treinar o time

O técnico Luis Felipe Scolari encerrou, nesta terça-feira (9), a preparação para o jogo. A imprensa só teve acesso ao aquecimento. Depois, o treino foi fechado.

O comandante teve apenas um dia para trabalhar com os titulares, já que, na última segunda-feira (8), quem atuou contra o São Paulo fez trabalho na parte interna.

O Alviverde é o segundo colocado do Grupo F, com seis pontos, atrás do San Lorenzo, com sete.

O zagueiro Luan, em coletiva, disse que a fase do Verdão não é ruim.

"É complicado falar em 'fase não muito boa'. Temos seis pontos de nove disputados na Libertadores e saímos agora de uma semifinal nos pênaltis. Não pode ter extremismo quando fomos campeões no ano passado, e agora que saímos de um campeonato não pode achar que está tudo errado.”

Junior agradece hospitalidade de rival palmeirense

O time colombiano usou, nesta terça-feira (9), as dependências do Corinthians para treinar para o jogo. Feliz com a hospitalidade, a equipe agradeceu a equipe pelas redes sociais.

"Queremos agradecer ao Conselho de Administração do Corinthians e seu grupo de trabalhadores pela grande hospitalidade que nos deram em nossa estada no Brasil. Os laços de amizade se estendem e a família do futebol permanece unida em qualquer parte do mundo.”

No Grupo F, o Junior é o último colocado, sem pontos. A equipe do Melgar é o terceiro colocado, com quatro.

Arbitragem

A equipe de arbitragem será chilena. O árbitro será Roberto Tobar, auxiliado por Raúl Orellana e Edson Cisternas.