Meteli a modeli! Vinicius Junior estrela campanha de novo uniforme da Seleção Brasileira

Em 1919, ao sediar a primeira Copa América no Brasil e levantar a taça pela primeira vez, a Seleção Brasileira fez história e deu início a uma jornada vitoriosa que fez do futebol um símbolo nacional de orgulho e respeito no mundo inteiro.

Na época, a equipe conhecida como O TEAM BRASILEIRO, entrava em campo com seu uniforme predominantemente branco e apresentava ao mundo o que viria a ser conhecido como o país do futebol.

“Para celebrar este marco na história do esporte, a Nike se inspirou no centenário da primeira Copa América disputada no Brasil para criar a Coleção da Seleção Brasileira para esta edição do torneio, que retorna novamente ao país. Composta por um uniforme branco comemorativo, itens casuais para o dia-a-dia e um novo uniforme principal, a coleção une o clássico visual retrô do futebol daquela época ao estilo moderno do esporte contemporâneo”, afirma o Diretor de Marketing da Nike, Daniel Paz.

Inspirado no modelo utilizado em 1919, o uniforme comemorativo apresenta uma camisa inteiramente branca. Em gola polo clássica na cor azul, a camisa traz os mesmos atributos do uniforme principal na mais alta tecnologia Vaporknit. Detalhes nas mangas; números nas costas e no centro do peito são registrados também em azul. Completando o uniforme, os shorts Vapor Match azuis são estampados com números brancos e os meiões, também azuis, aparecem em tonalidades mais escuras.

Foto: Divulgação / CBF



Já a nova Amarelinha faz referência a Seleção de 89, época em que o Brasil sediou o torneio pela quarta vez e manteve a tradição de ser campeão todas as vezes que disputou a competição em território nacional. A gola em “V” dá lugar ao clássico design em gola polo verde e as mangas da camisa ganham detalhes da mesma cor, remetendo ao desenho usado naquele período.

Foto: Divulgação / CBF



A tecnologia Vaporknit aplicada nas camisas, apresentada na Rússia no ano passado, usa menos fios na malha, garantindo leveza, velocidade, ventilação e conforto para os movimentos em campo. A textura costurada à trama reduz o peso e assegura circulação de ar por toda a peça.

Os shorts azuis Vapor Match garantem flexibilidade e movimentos rápidos, sem costuras ou cordões externos, o que reduz o peso total para o atleta. Os números no calção são aplicados em amarelo, enquanto os meiões, predominantemente brancos, seguem as tradicionais cores da bandeira brasileira com detalhes em amarelo e verde. O Swoosh, logomarca da Nike, é registrado no centro da peça na cor azul.

O segundo uniforme segue sendo o mesmo apresentado no ano passado, com a camisa Azul Celestial e marca d’água em estampa de mosaico formada por estrelas que partem do escudo. Calção branco e meias azuis completam o uniforme.