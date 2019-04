CBF anuncia Brasil x Qatar no Maracanã em junho, antes da Copa América

O palco para a fase final de preparação para a Copa América será um dos mais emblemáticos estádios da história do futebol brasileiro. Brasil e Qatar entrarão em confronto nos gramados do Maracanã no dia 5 de junho deste ano.

O acordo foi firmado nesta quarta-feira (10), na sede da CBF, durante a visita de representantes da Federação do Quatar e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao prédio da confederação no Rio de Janeiro. As negociações estavam em andamento desde o segundo semestre de 2018.

Inicialmente, foi cogitado um jogo no último mês de março, mas a Seleção Brasileira acabou entrando em campo contra o Panamá e República Tcheca em amistosos disputados em solo europeu.

Após a definição do amistoso contra o Qatar, a CBF estuda adicionar uma partida no Beira-Rio, em Porto Alegre, no fim de semana dos dias 8 e 9 de junho, mas encara dificuldades na busca por um adversário.