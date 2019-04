Mano Menezes analisa vitória do Cruzeiro: “Foi superior por ser uma equipe mais madura”

Mais um show de exibição para o torcedor do Cruzeiro. Sem dificuldades, o time celeste derrotou o Huracán, da Argentina, por 4 a 0, no Mineirão. Os gols foram de Fred, três vezes, e Dodô.

O resultado manteve o Cruzeiro com 100% de aproveitamento no grupo B da Copa Libertadores da América, além de se garantir na próxima fase com duas rodadas de antecedência.

Treinador da equipe celeste, Mano Menezes creditou a maturidade do time o grande segredo da vitória de hoje frente ao Huracán, bem como outros triunfos celestes nesta temporada. O Cruzeiro não perdeu nenhuma partida este ano.

“O Cruzeiro foi superior porque é uma equipe mais madura, mais preparada, mais equilibrada, que não só ataca, como foi atacado em alguns momentos, porque a eles só interessava a vitória. E eu gosto quando o Cruzeiro dá uma resposta forte em jogos fortes. Nós teremos jogos fortes pela frente, vamos atacar e temos que estar preparados para suportar isso, como suportamos hoje e aproveitar as oportunidades, como aproveitamentos hoje. Isso é o que levamos de positivo da fase de grupos da Libertadores”, declarou.

Perguntado sobre a qualidade do elenco, Mano Menezes explicou as mudanças iniciais no time, que começou com Orejuela e Egídio, os dois laterais titulares, no banco de reservas. Mano afirmou que o conjunto de 2019 é melhor que o de 2018.

“Quando me perguntaram sobre o que eu pensava sobre o grupo que montamos para este ano, eu disse que achava que tínhamos conseguido qualificar mais o elenco. Se o time seria mais qualificado, os jogos é que iriam mostrar. Isso é que os jogos e os campeonatos mostram. Comparado com o time do ano passado, por exemplo, terminamos o ano com duas conquistas importantes, então vamos ter que conquistar este ano. O grupo é qualificado, sem dúvida nenhuma, para poder trocar dois laterais, como trocamos hoje”, afirmou.

O Cruzeiro passa a ser preocupar com o Campeonato Mineiro, já que terá dois jogos diante do Atlético. O primeiro no domingo, às 16 horas, e o segundo com data a ser definida. Libertadores só volta ao calendário celeste dia 23, contra o Deportivo Lara, na Venezuela.