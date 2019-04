Diniz parabeniza equipe e fala sobre a chuva no Rio: “Também foi um adversário”

Após ser adiado por causa da forte chuva que caiu na terça-feira (9), no Rio de Janeiro, o confronto de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, entre Fluminense e Luverdense aconteceu nesta quarta-feira (10) no Maracanã. Mesmo após o adiamento, o jogo ocorreu com muita chuva, principalmente no primeiro tempo, o que acabou prejudicando o futebol do time da casa e isso foi comentado pelo técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva depois da partida.

"O campo (por causa da chuva) foi um dos obstáculos. O Luverdense tem um time muito rápido, muito bem organizado defensivamente. Já teríamos dificuldades. Com a chuva tivemos ainda mais."

Diniz também comentou sobre o aspecto emocional por se tratar de um jogo que valia classificação

"Acho que o time foi bem emocionalmente hoje. Não teve sustos. Partida difícil, contra um time muito bem organizado, com um treinador muito bom. Hoje a chuva também foi um adversário. Se a chuva não parasse teríamos mais dificuldades para avançar. Depois que parou, conseguimos melhorar. A equipe está de parabéns."

Principal contratação do Flu para temporada, Ganso foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo e Diniz explicou o motivo.

"Para o Ganso, hoje, o campo dificultou imensamente. Ele teve um desconforto muscular no domingo e era dúvida. Se o jogo tivesse sido ontem, ele provavelmente não tinha jogado."

Por último o técnico tricolor comentou os desfalques que estão próximos de retornar e algumas alternativas de jogo.

"Airton tem chances de voltar. Teve uma lesão muscular. Os três jogadores que jogaram na posição são bons jogadores. O Caio Henrique pode jogar ali e na lateral e está muito bem na lateral. Allan fez um ótimo jogo hoje. O Dodi, quando entrou, fez boa partida também."

"Pedro ainda não temos uma previsão clara de quando vai estrear. Não quero gerar expectativa no torcedor. Mas o retorno dele é um motivo de alegria para todo mundo. Jogador com carisma gigante, com nível de seleção brasileira. Ele está perto da volta. Começou a treinar coletivamente com a gente. Ele está indo bem nos treinos. Até surpreendendo. Está muito motivado."

Com a classificação o Fluminense garantiu R$ 1,9 milhão, valor destinado aos clubes que vão jogar a quarta fase da Copa do Brasil. O próximo adversário será definido por sorteio, que será realizado na próxima sexta. Os jogos já têm data marcada: dias 17 e 24 de abril.