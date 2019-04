Yago Pikachu marca, Vasco vence Avaí novamente e avança na Copa do Brasil

Rumo à quarta fase! Diante de uma Ressacada lotada, o Vasco deu um banho de água fria nos torcedores do Avaí e venceu a partida pela terceira fase da Copa do Brasil por 1 a 0. Yago Pikachu marcou o único gol da noite, com assistência de Yan Sasse. Na ida, o Gigante da Colina já havia vencido por 3 a 2 e nesta noite de quarta-feira (10) confirmou a classificação.

Logo aos 12 minutos Danilo Barcelos tirou o prime iro suspiro do torcedor cruzmaltino presente na Ressacada. O lateral-esquerdo bateu falta da direita, bem fechada, e quase encobriu Vladimir, mas o goleiro do Leão tirou com a ponta dos dedos e salvou sua equipe.

Os donos da casa responderam e só não abriram o placar por conta da atenção do volante Lucas Mineiro. Mosqueta ganhou no meio-campo, avançou, tabelou com Daniel Amorim, mas na hora da finalização, de fazer o gol, acabou travado pelo camisa 18 dos cariocas.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Fernando Miguel operou um milagre e evitou o primeiro gol da noite. Lourenço cruzou fechado, Daniel Amorim resvalou no meio do caminho e João Paulo chegou fechando na segunda trave, mas por acompanhar a trajetória da bola o goleiro conseguiu evitar o gol avaiano.

Na etapa final, o Avaí foi para cima buscando o gol. João Paulo cobrou escanteio curto pelo lado direito, Iury cruzou forte, na segunda trave, e Marquinhos subiu nas costas da zaga vascaína para cabecear no cantinho, mas o camisa 1 dos visitantes voou para defender.

Danilo Barcelos respondeu com um foguete da entrada da área, mas Vladimir fez uma defesa sensacional. Maxi López recebeu, tentou dominar, a bola fugiu e ficou Marrony. O atacante ajeitou para o lateral chegar finalizando rasteiro, de primeira, mas o goleiro rival impediu o tento.

Aos 25 minutos, Yago Pikachu conseguiu balançar a rede leonina e explodir o torcedor do Club de emoção. Yan Sasse recebeu, enganou Mosquera, levou para o fundo e cruzou de perna direita para Yago Pikachu, que se antecipou à marcação, tocar com o biquinho da chuteira para o fundo do gol.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (14), pela partida de ida da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O estádio Nilton Santos recebe a partida às 16h. O Avaí foca na semifinal do Catarinense no próximo domingo (14), também às 16h, contra o Criciúma.

Pela Copa do Brasil, a equipe carioca aguarda o sorteio, na próxima sexta-feira (12), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o adversário da quarta fase.