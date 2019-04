Maxi López celebra classificação na Copa do Brasil: "Sempre importante ganhar"

O Vasco visitou o Avaí, nesta quarta-feira (10), e como havia feito na primeira partida, derrotou a equipe catarinense. Além de classificar a equipe para a quarta fase da Copa do Brasil, a vitória também injeta confiança para o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo (14), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos.

Retornando ao time, após lombalgia, Maxi López colocou os dois próximos jogos diante do principal rival, como os mais importantes no ano até aqui. E celebrou sua entrada durante a partida.

"Eu me senti muito bem. Tentei fazer o pivô e dar um respiro ao time. A gente conseguiu sair com a vitória. É sempre importante ganhar para chegar aos dois jogos mais importantes do ano confiante", afirmou o argentino, na saída do gramado.

Titular hoje, Yago Pikachu fez o gol da vitória vascaína e teve postura parecida com a do companheiro ao falar da partida e da sequência cruz-maltina.

"É sempre importante fazer gols. Independentemente disso, nossa postura foi importante. Sofremos um pouquinho no primeiro tempo, mas estou feliz por voltar a jogar e fazer gol. Agora, temos duas decisões. É focar nas finais, pois é importante para o clube", finalizou.