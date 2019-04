Valentim comemora vitória sobre Avaí e já mira final do Carioca: “Vamos com mais moral”

Depois da vitória do Vasco sobre o Avaí por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (10), na Ressacada, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Alberto Valentim concedeu coletiva de imprensa e falou um pouco sobre o jogo, mudanças no time e o adversário.

Elogiando o rival da noite, o técnico lembrou o tempo de invencibilidade do Leão em casa, exaltou o técnico Geninho e já mira a final diante do Flamengo no domingo (14): “Primeiro, a gente queria passar de fase. Sabia que seria muito difícil. Não sei há quanto tempo o Avaí não perdia aqui. Eles fizeram um bom jogo em São Januário na ida, e o Geninho tem um grande trabalho. A primeira coisa era passar de fase. Vencendo, vamos com mais moral para final e as coisas ficam melhores”.

Valentim avaliou também, de forma positiva, as substituições realizadas e a entrada de jogadores que vem atuando com menos frequência: “Atenderam (mudanças) muito bem. Os onze que iniciaram, o Yago que não vinha jogando há um tempo, o próprio Lucas Santos, a volta do Raul... deram a resposta que precisávamos. As mudanças também. Tenho falado que é muito importante os jogadores que entram no decorrer do jogo. Vamos precisar muito deles. Principalmente nessa sequência, que tem uma demanda física muito grande”.

Por fim, o treinador lembrou que todas as posições do time estão abertas para disputa entre os atletas e que é fundamental para brigar pelas competições no decorrer da temporada: “A disputa está aberta em todas as posições. Vamos precisar, para sermos campeões do Carioca, fazer uma boa Copa do Brasil e um Brasileiro, de todos os jogadores. Isso não é frase feita. Eles tem que entender que não é da boca pra fora. Já provei a todos que vou precisar de todos. Tem que estar preparado. Quando se treina forte, essa dor de cabeça boa pro treinador, é até mais forte, mas doída, me faz quebrar a cabeça, mas também tranquilidade na hora de escolher”.