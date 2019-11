Recordar é viver: em Gre-Nal de número 400, Inter vence jogo de ida da final do Gauchão em 2014

Internacional e Grêmio fazem, neste domingo (14), o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho de 2019. Desde 2015 que as duas equipes não se encontravam no tira-teima.

A VAVEL Brasil irá relembrar o jogo de ida da decisão de 2014, que marcou a história: foi o Gre-Nal de número 400. De virada, o Inter venceu por 2 a 1, com dois gols de Rafael Moura.

Resumo da partida:

Na Arena do Grêmio, o jogo começou com as duas equipes se jogando com força máxima ao ataque. Aos sete minutos, Rafael Moura cruzou para Alex, que estava sem marcação no meio da área. O atacante nem precisou pular para cabecear, porém Marcelo Grohe fez defesa fantástica. Aos 10 minutos, já havia duas finalizações para cada lado.

Aos 14 minutos, Pará recebeu na direita e cruzou para área. Barcos se adiantou e subiu mais alto que o zagueiro para marcar o primeiro gol da partida e se isolar na artilharia do campeonato, com 13 gols no total. O gol acalmou um pouco um clássico que se mostrava frenético.

Para o segundo tempo, Abel Braga mudou a sua equipe e o Inter voltou melhor. Logo aos sete minutos, a bola foi enfiada para Aránguiz dentro da área e o chileno cruzou para Rafael Moura deixar tudo igual. Foi o primeiro gol do rimem na história Gre-Nal.

A festa não acabou por aí. O Grêmio sofreu com o gol de empate e deixou o Colorado trocar passes envolventes. Aos 27 minutos, em tabela feita entre Alan Patrick e Fabrício, o lateral-esquerdo cruzou na medida e Rafael Moura apenas se inclinou para virar o jogo.

Com esse resultado, no jogo de volta, o Inter poderia até perder por 1 a 0 que levaria o tetracampeonato estadual.

Gols de Grêmio 1x2 Internacional (30/03/2014)