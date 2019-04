Em jogo atrasado da terceira fase da Copa do Brasil, Vila Nova vence Bragantino-PA

O Vila Nova recebeu, nesta terça-feira (16), no estádio Olímpico, em Goiânia, o Bragantino-PA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com dois gols de pênalti, um em cada etapa, os donos da casa venceram por 2 a 0.

Logo no início do primeiro tempo, aos seis minutos, após cobrança de falta, Danilo foi derrubado pela zaga adversária e o juiz marcou pênalti. O próprio Danilo pegou a bola, soltou uma bomba e colocou o Vila Nova na frente. Aos 15 minutos, Rafael Silva marcou, mas o gol foi anulado porque o jogador estava em posição de impedimento. Aos 39, Juninho bateu colocado e acertou a trave. No rebote, Michel Douglas mandou por cima.

Mesmo com as maiores chances dos donos da casa, o Tubarão teve mais posse de bola, mas sem conseguir transformar em chances claras.

O segundo tempo começou mais equilibrado. Aos 23 minutos, Facundo Boné foi derrubado por Bruno Limão e o árbitro marcou mais um penal. Rafael Silva bateu, deslocando o goleiro, e ampliou o placar. Aos 43 minutos, após cruzamento fechado, o Vila acertou o travessão.

Com esse resultado, o Vila Nova tem ótima vantagem para o jogo de volta, no próximo sábado (20), no Mangueirão, em Belém. A equipe pode empatar e até perder por um gol de diferença que ainda se classifica. Quem passar, enfrenta o Juventude, que eliminou o Botafogo.

Danilo pode desfalcar a equipe

Ainda no primeiro tempo, o experiente Danilo sentiu uma fisgada na coxa, caiu no gramado e teve que ser substituído. Agora, ele é dúvida para o jogo de volta.