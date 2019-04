Clayson é apenas advertido e está apto a atuar pelo Corinthians na final do Paulistão

O atacante Clayson foi apenas advertido pelo TJD-SP, nesta quarta-feira (17), e está liberado para atuar contra o São Paulo na segunda partida da final do Campeonato Paulista no domingo (21).

O jogador foi julgado por ofensas ao árbitro Raphael Claus, em vídeo divulgado pela Corinthians TV, dos bastidores da vitória nos pênaltis contra o Santos na semifinal do Paulistão.

Clayson foi enquadrado no artigo 258,§ 2º,II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de "qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras", cuja pena é de suspensão de uma a seis partidas.

O julgamento havia sido marcado para segunda feira (15), mas adiado para semana que vem - depois do fim do Paulista. No dia seguinte, o procurador Wilson Marqueti Júnior recorreu e o julgamento ocorreu na data de hoje.

A desavença entre árbitro e jogador teria começado no primeiro tempo do clássico alvinegro pela semifinal do Paulistão quando o atleta teria recebido uma entrada dura de um jogador santista, Clayson, ficou no chão e Claus não parou a partida para o atendimento do jogador.

Em um vídeo retirado do ar pouco tempo depois da postagem, o atacante aparece no túnel para o vestiário do Pacaembu e diz: "Chupa, Claus". Por esse motivo o Tribunal decidiu julgar o atleta.

Clayson e Raphael Claus voltam a se encontrar na grande final em Itaquera. O árbitro foi o sorteado para apitar a decisão do próximo domingo (21).