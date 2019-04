Com Pedro relacionado, Fluminense recebe Santa Cruz no Maracanã pela Copa do Brasil

Fluminense e Santa Cruz (PE) vão duelar nesta quarta-feira (17), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida, da quarta fase da Copa do Brasil. A grande novidade da partida deve ser a volta do atacante Pedro após oito meses. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o camisa 9 já vinha treinando com bola e com o grupo desde o dia 30 de março. O Flu também vai contar com a volta do volante Airton que se recuperou de uma lesão muscular e deve começar a partida como titular.

Abrir vantagem

Sem ter que se preocupar com o Campeonato Carioca, o Fluminense vem de uma semana cheia de treinos e quer abrir vantagem para o jogo de volta. Sem estar na condição ideal para aguentar 90 minutos, Pedro, se entrar, deve atuar por poucos minutos. Airton retorna ao time titular, enquanto Bruno Silva está fora por suspensão. Com isso o provável Fluminense amanhã é: Rodolfo; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Allan e Ganso; Everaldo, Luciano e Yony González

Quebrando Tabu

Vivendo situação igual ao do tricolor carioca no campeonato estadual, o Santinha foca 100% na Copa do Brasil. A equipe pernambucana aposta na defesa sólida, que sofreu poucos gols em 2019 e no atacante Pipico, ex-Vasco e Bangu, para quebrar um tabu histórico. Em jogos oficiais a Cobra Coral não vence o Time de Guerreiros há 41 anos e para esse tabu cair o técnico Léston Junior deve mandar a campo o seguinte time: Anderson; Marcos Martins, João Victor, William Alves e Carlos Renato; Charles, Italo Henrique e Allan Dias; Augusto, Dudu e Pipico

Sem contar amistosos, Fluminense e Santa Cruz já se enfrentaram 21 vezes, com 13 vitórias do Flu, sete empates e apenas uma vitória do Santa.