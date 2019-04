Após empate sem gols no jogo da ida, Grêmio e Internacional decidem título do Gauchão

Grêmio e Internacional se enfrentarão, nesta quarta-feira (17), na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Após empatar em 0 a 0 o jogo de ida, no Beira-Rio, as equipes precisam vencer para levantarem o troféu. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Mistério na escalação

O Grêmio encerrou na última terça-feira (16), com os portões fechados, a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho.

Mesmo com mistério referente ao time titular, a maior dúvida de Renato Portaluppi para a escalação é na ponta direita. Alisson e Diego Tardelli vem revezando a posição. O primeiro começou como titular no jogo de ida.

Seguindo a ordem de revezamento de Portaluppi, Tardelli deve começar jogando no jogo de volta.

Tricolor preparado para a grande final do #Gauchão2019! A tarde chuvosa desta terça-feira foi de atividades no CT Presidente Luiz Carvalho. Leia mais em: https://t.co/5jB2sc1q5h

📸: @lucasuebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/3bZUMc70IG — Grêmio FBPA (@Gremio) April 16, 2019

De volta aos treinamentos

Luan treinou com a equipe na última preparação para o Gre-Nal 420. O jogador pode aparecer no banco de reservas para o confronto.

Luan na preparação para a final na última terça-feira (16) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A princípio, o atacante retornaria somente contra o Libertad, em jogo válido pela Copa Libertadores, na semana que vem. Luan está sem ritmo de jogo, mas sua presença no último treino antes da decisão do Gauchão e concentração com os demais jogadores gerou um suspense.

Ausência na preparação

Geromel foi o único titular que não participou do último recreativo. O zagueiro deixou o campo após o treino tático e foi para a acadêmica.

Mesmo não participando do último treino antes da decisão, Geromel deve começar como titular e não preocupa a comissão técnica.

Os desfalques confirmados do Tricolor para a fina são os zagueiros Paulo Miranda e Marcelo Oliveira.

Paulo Victor pede apoio da torcida

O goleiro titular, Paulo Victor, solicitou, em coletiva de imprensa, que a torcida do Grêmio tem que apoiar e ter gratidão por Luan, que poderá reforçar a equipe na final.

“Uma coisa que aprendi é ter gratidão, e tenho gratidão pelo Luan. O torcedor tem que ter. Foi o melhor da América há um ano. Quando você está em um momento bom, é fácil aplaudir. Este é o momento que precisa de apoio do torcedor, de nós. Todos passamos por momentos difíceis na vida. Sou fã, sofria contra e estou muito feliz de jogar com ele”, ressaltou Paulo Victor.

Ainda na coletiva, o arqueiro do Tricolor se diz preparado e reconhece a dificuldade da partida, mas afirma que os donos da casa vão atrás do resultado

“Estou concentrado (se der pênaltis). Sabemos da responsabilidade sempre. Independente de qualquer coisa, estamos preparados. Vai ser um jogo difícil, com toda qualidade do adversário. Mas vamos impor nosso jogo, até porque vamos estar jogando diante da nossa torcida, que tenho certeza que vai fazer a diferença”, afirmou o goleiro.

Mistério sob Dourado

O Colorado mantém o mistério referente a escalação de Rodrigo Dourado. Em recuperação de uma entorse no joelho direito, o volante participou do último treino antes da decisão e se concentrou com a equipe, mas ainda não há uma certeza sobre sua relação na partida.

Na quarta-feira (17), antes da decisão, o capitão passará por um exame que definirá se joga ou não a final do estadual.

Caso não jogue, Rodrigo Lindoso será o titular. Rithely, primeira opção com a ausência de Dourado, sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita e sequer se concentrou com os demais jogadores.

Prováveis mudanças

Esperando que os donos da casa venha de maneira ofensiva, Odair Hellmann deve fazer mais uma alteração no meio de campo. D’Alessandro deve sair da equipe titular e William Pottker poderá ganhar baga pelo lado direito.

Com a entrada de Pottker, o jogador contribuiria para impedir os avanços de Everton no duelo contra Zeca. Guilherme Parede também é alternativa pelo setor.

Cuesta minimiza atrito com Portaluppi

Uma das cenas mais marcantes do Gre-Nal 419, primeiro jogo da final do Gauchão, foi a discussão entre Portaluppi com o zagueiro Víctor Cuesta, após o argentino fazer uma falta dura em cima de Matheus Henrique, ainda no primeiro tempo.

Para o jogador do Colorado, “o que acontece dentro de campo fica ali”.

“Para mim, o que acontece dentro do campo fica ali. Às vezes o jogo está quente. Tem confusões, mas, como eu disse, o que acontece fica ali. Não gosto de vir para a coletiva e falar de outros jogadores, outros treinadores, como alguns atletas têm feito”, afirmou Cuesta.

O zagueiro do Inter ainda ressaltou que, mesmo jogando fora de casa, a equipe tem chance de sair com a vitória.

“É um jogo difícil. Também fizemos um bom jogo em casa. Faltou definir as chances que tivemos. Temos que manter a mesma intensidade e ir lá e tentar ganhar, porque podemos sair com a vitória. Confiamos nosso time e no trabalho. Já vencemos e fizemos um bom jogo contra times do tamanho do Grêmio, jogamos contra o River na Libertadores. Obviamente eles jogam em sua casa. Tivemos a oportunidade aqui, não conseguimos marcar, mas temos condições de vencer lá”, disse.