ABC e América-RN empatam na primeira final do Campeonato Potiguar

Em jogo de poucas emoções, ABC e América-RN protagonizaram o clássico do Rio Grande do Norte no primeiro jogo da final do Campeonato Potiguar e empataram por 0 a 0. A partida aconteceu no Estádio Frasqueirão, em Natal. A volta está marcada para a próxima quarta-feira (24), na Arena das Dunas – mando do Dragão. Quem vencer levará a taça do Potiguar de 2019. Em caso de novo empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Maior campeão estadual do país, com 53 títulos, o ABC chega a final em busca do tetracampeonato, enquanto o América, que vive um jejum de três anos sem levantar a taça estadual, busca o título de número 36.

O jogo

Com a bola rolando, a pouca criatividade dos dois times foi a tônica do jogo. Se nos três clássicos anteriores, neste mesmo ano, tiveram gols, hoje as equipes estiveram pouco inspiradas. Na primeira etapa, o primeiro lance de perigo só veio aos 18 minutos de jogo e ficou por conta do Mais Querido. Em bola cruzada na área, o meio-campo Wanderson subiu, mas desviou para fora. Aos 20, o centroavante Rodrigo Rodrigues, artilheiro do ABC com ano com oito gols, recebeu passe após boa jogada de Eder, mas estava impedido. Após isso, o primeiro tempo teve muito mais faltas e jogadas truncadas do que lances de perigo.

No segundo tempo, o Alvinegro chegou com perigo logo aos quatro. Ivan recebe de Anderson, na grande área, e enche o pé. Ewerton, bem posicionado, faz boa defesa e salva o Dragão.

E a tônica de faltas seguiu durante a etapa final. Após os cartões amarelos de Maurício, pelo ABC, e Jean Patrick, pelo América, o volante Valdemir recebeu o seu segundo amarelo por falta em Hiltinho. Mesmo com um a mais, o Alvirrubro não conseguiu se impor em campo e o placar inicial não foi alterado: 0 a 0 e decisão para a Arena das Dunas, casa do Dragão Potiguar.