Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Atlético-MG

Enfim a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro 2019. Diferentemente da temporada passada, o Atlético-MG foi ao mercado e contratou peças chaves para entrar no gramado com pé direto. A equipe alvinegra estreia contra o Avaí, no sábado (27), às 19h (de Brasília).

ESCALAÇÃO

Foto: Bruno Cantini / Atlético

Com Rodrigo Santana como interino, o Atlético está sendo montado no tático do 4-3-3: O técnico está aproveitando a base deixada por Levir Culpi. Guga ganhou a titularidade de Patric. No entanto, Chará recuperou o seu lugar na equipe principal.

Com fragilidades nos ataques vindo pelos lados, Luan aparece como grande ajuda. Além de auxiliar o ataque, o camisa 27 está correndo um pouquinho mais para ajudar os furos da defesa. Já Cazares aparece articulando o time.

Time base: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Cazares; Luan, Chará e Ricardo Oliveira.

DESTAQUE

Foto: Bruno Cantini / Atlético

O atacante Ricardo Oliveira. O experiente jogador é o artilheiro do Alvinegro. Apesar da má fase do time, o camisa 9 possui um repertório mais variado e finalização com ambas as pernas. Com a camisa atleticana possui 70 jogos e 34 gols.

FIQUE DE OLHO

Foto: Bruno Cantini / Atlético

Alerrandro. Durante a primeira do Campeonato Mineiro, o Atlético usava dois times: o principal para a Libertadores, enquanto os reservas disputavam o Estadual. O jovem atacante de 19 anos aproveitou bem todas as oportunidades. Sendo o segundo artilheiro do Galo, o atleta é o reserva de Ricardo Oliveira.

TÉCNICO

Foto: Bruno Cantini / Atlético

Com uma péssima campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, Levir Culpi não resistiu a goleada de 4 a 1 para o Cerro Porteño, em partida válida pela quarta rodada do Grupo E. Em 320 partidas foram 172 vitórias, 22 empates e 82 derrotas. O treinador do sub-20, Rodrigo Santana, está comando o time.

ESTÁDIO

Foto: Bruno Cantini / Atlético

O Atlético-MG manda seus jogos Independência. No entanto, a parceria de seis anos pode acabar. Durante os jogos da Libertadores, o Galo utilizou o Mineirão, no qual, pode usar durante as partidas do Campeonato Brasileiro.

POSIÇÃO EM 2018

A equipe alvinegra terminou a temporada passada em sexto lugar, com 59 pontos. Ao todo foram 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas.

EXPECTATIVA PARA 2019

Foto: Bruno Cantini / Atlético

O Atlético precisa ajustar sistema defensivo e melhorar a marcação. O desafio será criar um time competitivo para o Brasileiro. Comparando com os elencos do adversário, o alvinegro vai brigar por posições no meio da tabela.