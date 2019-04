Fernando Diniz afirma que Fluminense fez o seu melhor jogo no ano contra Santa Cruz

O treinador Fernando Diniz concedeu entrevista após a vitória do Fluminense sobre o Santa Cruz, nesta quarta-feira (17), no Maracanã. A partida foi válida pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O placar foi 2 a 0 para o Tricolor, mas, segundo o comandante, a vantagem poderia ser maior.

“O time jogou muito bem no primeiro tempo. A vantagem poderia ser maior. Fizemos dois gols, não é para desconsiderar. Teve uma queda de rendimento no segundo tempo que não teve razão. Deveríamos ter continuado a pressionar” disse.

A partida marcou o retorno de Pedro, após oito meses afastado por conta de uma lesão no joelho. O atacante entrou no início do segundo tempo, no lugar de Yony González. O camisa 9, inclusive, quase marcou um gol de falta aos 37 minutos do etapa final.

“É muito bom contar com novos jogadores. Adiantamos a reestreia do Pedro. Ele iria jogar uns 25 minutos, mas jogou mais ou menos 40. É bom para adquirir ritmo. Para o Campeonato Brasileiro, o time vai ficando mais robusto”.

Sobre a situação do atacante Everaldo, o treinador afirmou que, para ele, ainda não tem nada certo. E elogiou a postura do jogador enquanto segue emprestado ao Tricolor.

“O Everaldo, enquanto estiver jogando será importante para mim. Que eu saiba, não tem nada acertado, mas todos sabem das sondagens. Enquanto estiver aqui, vai trabalhar. Está com a postura correta”.

No segundo tempo, houve uma queda de rendimento da equipe, o que Diniz considerou normal, após as saídas de nomes importantes, como o colombiano Yony e o meia Ganso, ambos com dores.

“Quando o time tem aquele tipo de volume, é por conta de treinamento. É normal cair com tantas ausências. Os jogadores estavam bem, com movimentos sincronizados. Acho que caímos mais do que deveríamos”.

Apesar disso, Diniz considerou a partida como a melhor do ano, principalmente o primeiro tempo. O Santa Cruz não teve chances durante a primeira etapa.

“Foi o melhor tempo que tivemos no ano. Marcamos forte e o Santa Cruz não teve chances. Tivemos a marcação muito ajustada. Acho que foi a melhor atuação, principalmente no primeiro tempo”.

Ainda sobre a volta de Pedro, Diniz elogiou o camisa 9 do Fluminense. O treinador afirmou que o atacante é muito técnico, que sabe ocupar os espaços muito bem. E revelou que sua volta foi antecipada.

“O Pedro, no jogo, foi bem. Antecipamos a volta dele. A previsão era jogar só no Brasileiro, mas ele se colocou à disposição. Conversamos com os departamentos e achamos que poderíamos antecipar a volta. Ele voltou e se sentiu bem, jogou quase um tempo inteiro”.

O comandante falou sobre Airton, que foi substituído no intervalo com dores na coxa esquerda. Diniz o elogiou o volante e também Allan, titular na partida.

“Reconheci nele desde o primeiro momento que é um cara diferente. Sabia que iria se adaptar muito rápido, parecia que já jogava comigo há muito tempo. O Allan fez um grande jogo hoje. Tem todos os fundamentos que o jogador dessa posição precisa ter. Foi um dos últimos a chegar e está se adaptando ao time”.

Diniz também fez questão de elogiar o lateral Gilberto, que marcou o primeiro gol da equipe e deu o passe para Luciano marcar o segundo. O treinador afirmou que foi sua melhor atuação desde a volta após lesão.

“Foi a melhor atuação desde a volta dele, tem um potencial enorme. É um jogador selecionável, que pode pintar na Seleção. Nosso desentendimento é uma coisa que só fortalece, é igual a amizade. Tem ainda mais o meu respeito e meu carinho. Espero que ele possa repetir atuações como essa”.

O meia Paulo Henrique Ganso foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, com dores na coxa esquerda. Para Diniz, não deve ser nada grave e o camisa 10 deve estar à disposição para o jogo de volta.

“Ele sentiu uma lesão que já vinha arrastando há algum tempo, mas não parece ser nada de grave. Esperamos contar com ele” finalizou.

Santa Cruz e Fluminense fazem o jogo de volta na próxima quinta-feira (25), no Arruda, em Recife, às 21h30. O Tricolor pode empatar ou perder por um gol de diferença e mesmo assim garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O regulamento não prevê gol qualificado como critério de desempate.