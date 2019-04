Fluminense confirma 8 de junho como data para eleições antecipadas

Com objetivo de realizar o pleito no final de maio, o Fluminense consultou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para a utilização das urnas eletrônicas e obteve como resposta que só seria possível a partir de 8 de junho.

A informação inicial da data do novo pleito foi dada inicialmente pelo Extra e confirmada pela VAVEL Brasil.

O clube, então, confirmou que as eleições antecipada para sucessão do atual presidente Pedro Abad será na data inicial dada pelo TRE-RJ, mesmo dia do Fla-Flu válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, com mando de campo do Tricolor, mas sem local definido.

Segundo TRE-RJ, essa data foi definida pela necessidade de tempo para receber os dados de candidatos e eleitores para inseri-los no equipamento e também porque haverá pleito na cidade de Iguaba Grande em 2 de junho.

A eleição presidencial tricolor, inicialmente marcada para novembro, foi antecipada após alteração do estatuto do clube em Assembleia Geral convocada por Abad em janeiro deste ano. Por conta dos desgastes ultimamente, o dirigente decidiu encurtar seu mandato.

Desde então, o processo burocrático de elaboração e registro do novo estatuto em cartório fez com que a eleição fosse convocada apenas no meio do ano. O presidente eleito terá um mandato ampliado, que irá até novembro de 2022.