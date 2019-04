De vilão a herói! André exalta elenco gremista após título invicto: “O grupo é muito forte”

Após novo empate em 0 a 0, o Grêmio foi bicampeão gaúcho nesta quarta-feira (17) após André converter a última cobrança e bater o Internacional nos pênaltis por 3 a 2. O destaque foi o goleiro Paulo Victor, que defendeu três cobranças do Colorado. O goleiro enalteceu a conquista e afirmou que a equipe lutou bastante.

"Estou muito feliz, não sei o que falar. Eu sempre soube a responsabilidade que era vestir essa camisa. Então estou muito feliz", disse o goleiro.

Este foi o 38º título estadual do Grêmio e conquistado de forma invicta. Ao final da partida, o atacante André, que cobrou o último pênalti, falou sobre a conquista. Após desperdiçar uma penalidade durante a partida, o camisa 90 da equipe teve sua redenção.

"Primeiro agradecer a Deus. Acho que foi para testar o coração do Renato e ver se está bom. O grupo é muito forte. Infelizmente o Marcelo não está aqui, mas é nosso."

Além do título, o Imortal também teve o melhor ataque da competição, com 38 gols marcados. E sofreu apenas um, tornando-se a melhor defesa da história do campeonato estadual. O meia Alisson celebrou o feito da equipe.

"Feliz demais. No meu segundo ano de Grêmio, estou com três títulos. Ficou para a história. Campeão invicto, com melhor ataque e melhor defesa."

A partida também marcou o retorno do atacante Luan, após período afastado para recuperar a forma física. O jogador começou no banco e entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar do meia Jean Pyerre.

"Eles estão em outro ritmo. Ainda estarei 100% de novo, mas quero ajudar o Grêmio. Fico feliz. Quero ver o Grêmio sempre vencendo."

Após a conquista do estadual, o Tricolor Gaúcho volta suas atenções para a Libertadores. Na próxima terça-feira (23), o Grêmio enfrenta o Libertad, no Nicolás Leoz, às 19h15 (de Brasília). A partida é válida pela quinta rodada da competição.