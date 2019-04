Hernanes vê evolução no São Paulo: “Equipe está amadurecendo a cada jogo"

O meio-campista Hernanes concedeu entrevista coletiva, nesta quarta-feira (17), antes do treino no CT da Barra Funda. A equipe do São Paulo segue em preparação para a final do Campeonato Paulista, no próximo domingo (21), contra o Corinthians.

Ele começou falando que confia no bom momento da equipe e que o título daria ânimo para o resto da temporada.

“Se a gente pensar um pouquinho, há um mês, éramos a escória do mundo. Agora, um mês depois, estamos disputando um jogo importante, podendo gravar novamente nosso nome na história do São Paulo. É para mostrar como a vida e o futebol são dinâmicos e não podemos desistir nunca. Daria um gás muito grande pro resto do ano”, disse o atleta.

Em seguida, ele comentou sobre o tabu que a equipe tem na Arena Corinthians. São 10 jogos, com sete derrotas e três empates.

“Esse tabu um dia vai ser quebrado. Não sei se já nesse domingo. Esperamos. Mas a equipe está num momento bom, jogando sem se preocupar demais, jogando apenas futebol. Tá ficando bonito. A cada jogo, a equipe está amadurecendo. Acho que não temos que nos preocupar com tabu, com passado e com futuro, e jogar como estamos fazendo, pra cima, com toque de bola, tentando fazer os gols, apesar de não termos vencido os últimos três jogos. Mas temos criado bastante”, garantiu

Depois, respondeu pergunta sobre a situação física que ele se encontra.

“Uma semana ajuda, mas não é o suficiente. Foram quatro semanas sem atuar e sem poder treinar em alto nível. Treinei semana passada, vou treinar mais essa, e a condição vai melhorar, mas somente os jogos e um pouco mais de tempo permitirão que eu recupere o ritmo. Mas estou evoluindo”, afirmou o meia.

Ele ainda falou que a decisão de entrar como titular é do técnico Cuca.

“Por questão de destino, eu infelizmente sou o Hernanes, ou felizmente. Não sou o Cuca. Vou ter que me condicionar e me colocar à disposição para que o Cuca tenha a liberdade de escolher se vai começar ou não. Quem chegou até aqui, a essa final, nesse jogo importante, não foi mérito de uma pessoa. Foi de todo o grupo. O grupo está fortalecido”, disse.

Por último, ele falou que não comentaria sobre a arbitragem. No domingo (14), o ex-jogador Lugano reclamou do árbitro da primeira partida da final.

“Eu tô preocupado somente com o jogo nas quatro linhas. Fora das quatro linhas não diz respeito a nós, jogadores. A diretoria se posicionará, se é que vai ter necessidade. Nós, jogadores, temos que nos concentrar somente nas quatro linhas”, finalizou.

O São Paulo enfrenta o Corinthians, no próximo domingo (21), às 16 horas, em Itaquera.