Valentim lamenta gol no começo do segundo tempo após derrota do Vasco: “Time estava bem postado” 

Após vir de uma derrota no domingo (14), contra o Flamengo pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, o Vasco perdeu mais um jogo nesta quarta-feira (17), agora pela Copa do Brasil.

O Cruzmaltino enfrentou, na noite desta quarta-feira (17), o Santos pelo primeiro jogo da quarta fase do mata-mata nacional e acabou derrotado por 2 a 0. O time do técnico Jorge Sampaoli pode perder por até um gol de diferença na semana que vem em São Januário.

Na coletiva Valentim foi questionado sobre a derrota para o time do Santos, e o técnico disse que o time estava bem postado, não deixando o Santos criar oportunidades.

“Eu falei para os jogadores que para buscarmos o título teríamos que ser muito melhores do que mostramos na primeira partida. É uma boa vantagem do Flamengo a gente não pode negar. Depois vamos jogar em casa para buscar esse resultado de hoje. É um pecado a gente tomar um gol bem no começo. O time estava bem postado, procurando não deixar que o Santos criasse oportunidade de gol”.

Segundo Valentim o time se comportou bem na parte defensiva, mas fala que foi um erro levar um gol no início do segundo tempo e que o Vasco deveria ter aproveitado mais as oportunidades nas transições ofensivas.

“Devíamos ter aproveitado um pouco mais as nossas transições ofensivas. Tomamos o gol no começo, a equipe até teve uma chance de contra-ataque, que podíamos ter feito melhor. O Santos depois, eles atacam com um número grande de jogadores, acabou fazendo um gol no começo do segundo tempo”.

Outro assunto que preocupa a torcida vascaína são os desfalques do jogo de hoje. Valentim foi questionado sobre a situação do Fernando Miguel, que não atuou por causa de uma lesão na panturrilha, Leandro Castan, com um problema na coxa esquerda, e Rossi, que se recupera de lesão.

“Nós vamos avaliar, principalmente, o Fernando e o Rossi. O Rossi já está num período de transição. O Castán acredito que esteja liberado, apto a nos ajudar. Vamos esperar os dois até sábado, Fernando fazendo a fisioterapia intensa nos três períodos, e o Rossi vamos ver se já tem condições de treinar amanhã”, declarou.

O comandante, quando perguntado se os protestos com chegada do time cruzmaltino ao Rio de Janeiro preocupa, declarou que conta com a torcida no Maracanã no domingo para dar apoio ao time.

“Nós queremos que o torcedor nos ajude e que se faça presente no Maracanã para nos fortalecer, o Vasco tem uma grande torcida. Infelizmente, algumas leis não funcionam no Brasil, e alguns torcedores, nem chamo de torcedores, a gente vê repetidamente, algumas coisas poderiam ser evitadas se as leis fossem mais enérgicas. Mas tomara que o torcedor vá nos ajudar domingo no Maracanã”.