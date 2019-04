Marcelo Benevenuto brinca sobre Barroca no grupo do Whatsapp: "Ele saiu na hora"

O zagueiro Marcelo Benevenuto concedeu entrevista nesta sexta-feira de feriado (19), no Nilton Santos. O defensor, tímido e humorado, iniciou a coletiva "entregando" que quer jogar na Europa, corrigindo minutos depois que gostaria de ficar no Botafogo.

Entre os assuntos abordados, está o grupo de "zoeira" dos jogadores do Glorioso no Whatsapp. Benevenuto brincou sobre a saída do novo treinador, Eduardo Barroca, do grupo após começar a surgir notícias sobre sua volta ao alvinegro, clube em que trabalhou na base de 2016 a 2018.

"Tinha um grupo no WhatsApp que o Barroca também estava, grupo da zoeira mesmo. O Felipe Sassá (Felipe Lucena, ex- treinador da base do Botafogo e atual auxiliar do Botafogo) jogou uma nota que dizia que ele estava perto de voltar. Ele saiu do grupo na hora", disse Benevenuto.

O jogador também falou sobre o São Paulo, adversário na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 27, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O zagueiro elogiou o jovem Antony, promissor jogador do Tricolor Paulista.

"É sempre bom estar conhecendo o adversário, ver o que vamos esperar lá. Eles (o São Paulo) têm um time muito agressivo, que não fica muito com a bola e procura atacar mais rápido", analisou.

"Eu gostei muito só desse Antony, me chamou muito a atenção, o resto são jogadores normais", finalizou o defensor.