Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Palmeiras

O Palmeiras vem para o Campeonato Brasileiro desta temporada em busca de seu 11º título na competição. Embora não venha apresentando um bom futebol, sem sequências de bons desempenhos, o Verdão conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Paulista e está a apenas um ponto de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Os anos em que o Alviverde conquistou o título nacional foram: 1960, 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018.

Escalação

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Alviverde tem muitas opções para formar equipes. Neste início de temporada, o comandante vem optando pelo 4-3-3, com jogadas mais diretas, que procuram a linha de fundo, com um time mais fixo e menos móvel, por conta de Ricardo Goulart, que joga mais avançado e tem menos movimentação para buscar a bola.

O setor que em que há mais mudanças é o ataque. Willian está lesionado e Lucas Lima perdeu a vaga de titular. Hyoran quase não joga e Borja vem perdendo chances. Felipe Pires e Carlos Eduardo também não estão atuando muito. Arthur Cabral, quando jogou, apresentou um bom desempenho.

Técnico: Felipão

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O atual técnico palmeirense, Luiz Felipe Scolari, busca seu terceiro título no Brasileirão. Em 1996, foi campeão brasileiro com o Grêmio e, em 2018, com o próprio Palmeiras. Depois de assumir o time no último ano, Felipão não perdeu nenhuma partida.

Em toda sua carreira como comandante, fez, apenas no Brasileirão, 144 jogos, dos quais venceu 54, empatou 47 e perdeu 43, resultando em uma média de 1,45 ponto por jogos.

Destaque: Ricardo Goulart

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Ricardo Goulart, o grande reforço do Verdão para 2019, vem sendo um dos destaques na temporada e peça-chave do esquema tático de Felipão. Neste ano, o meia fez 11 jogos pelo Alviverde e marcou quatro gols, além de três assistências, apresentando um bom desempenho na equipe. Goulart atuou, na Série A do Campeonato Brasileiro, em 82 partidas, balançou a rede 27 vezes e deu 11 assistências.

Fique de olho: Gustavo Scarpa

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O meia-atacante Gustavo Scarpa é um jogador no qual deve-se prestar atenção. Utilizado com frequência por Luiz Felipe Scolari, o atleta vive um bom momento no Palmeiras. Em 2019, atuou em 14 jogos, marcando quatro gols e dando duas assistências.

Estádio

Foto: Isabella Molina / VAVEL Brasil

Inaugurado em 19 de novembro de 2014, o Allianz Parque, antigo Palestra Itália, com capacidade para receber 43.713 torcedores, será o palco dos jogos mandados pelos Palmeiras.

Desde de sua reforma, já foram disputadas 133 partidas no estádio e o jogo com maior público foi contra o Vitória, em 2 de dezembro de 2018, partida de entrega da taça do Brasileirão. Compareceram, neste jogo, 41.256 pessoas.

Posição em 2018: Campeão

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Com sequência de 23 jogos sem derrota, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2018. No segundo turno, após a chegada de Felipão, a campanha do time deslanchou.

Com a melhor defesa e o melhor ataque, o clube terminou o campeonato como líder isolado, com 64 gols marcados. A equipe perdeu apenas quatro partidas em toda a competição.

Expectativa para 2019

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras manteve, no elenco, todo o time campeão em 2018. Considerada uma das melhores equipes do Brasil, a expectativa é de que o Verdão vença a principal competição do país pela 11ª vez ou, pelo menos, termine o Brasileirão no G-4, garantindo vaga na Copa Libertadores do próximo ano.