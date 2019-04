35 vezes campeão! Flamengo conquista mais um título carioca e é o maior vencedor

Nesse domingo (21) ocorreu a final do Campeonato Carioca 2019, e o Flamengo se sagrou campeão contra o Vasco, no Maracanã, após voltar a vencer por 2 a 0 (mesmo placar do jogo de ida no Nilton Santos).

Na 118ª do estadual edição do estadual, 12 times disputaram a taça. Embora este campeonato tenha visto sua importância diminuir ao longo dos tempos, são torneios com reputação histórica para o futebol organizado pela FERJ.

Com a taça desse ano, o Rubro-Negro se isolou como o maior vencedor do Campeonato Carioca com 35 títulos (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019). A equipe da Gávea teve, ao todo, 65 aparições em finais.

O último título tinha sido em 2017 contra o Fluminense, apesar de ter perdido a Taça Rio nos pênaltis, o Flamengo se classificou por ter a melhor campanha geral, e conseguiu conquistar o Carioca vencendo nas duas partidas – 1 a 0 e 2 a 1 - conquistando o título.