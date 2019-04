Jogando pelo empate, Sport recebe Náutico no segundo jogo da final pernambucana

Neste domingo (21), na Ilha do Retiro, acontece o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Pernambucano. O Sport recebe o Náutico de olho no 42° título estadual, já o Timbu visa o bicampeonato. A partida está marcada para às 16h.

O Sport chega embalado

O Leão chega para o segundo jogo da final empolgado, são seis vitórias consecutivas, incluindo a vitória por 1 a 0 no primeiro confronto no domingo passado. O Sport poderá até empatar o jogo que ainda assim, conquistará o título. O retrospecto na temporada contra o adversário é muito bom, duas vitórias em dois jogos. O técnico Guto Ferreira não terá problemas para escalar o time, já que não há jogadores lesionados ou suspensos e deve montar o mesmo time do primeiro jogo da final.

Provável escalação do Sport: Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson, Sander; Ronaldo, Charles, Ezequiel, Guilherme, Luan; Hernane.

Em busca do bicampeonato

O Náutico não terá tarefa fácil para conquistar o título dentro da Ilha do Retiro. Vai precisar por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols de diferença para sair campeão sem precisar de pênaltis. O Timbu poderá quebrar um jejum que já dura 17 anos desde o seu último bi-campeonato em 2001 e 2002. Márcio Goiano não revelou o resultado dos exames médicos de Maylson e Odilávio, que saíram machucados no primeiro jogo, o treinador ainda espera contar com os dois jogadores para o segundo duelo.

Provável escalação do Náutico: Bruno; Hereda, Diego Silva, Camutanga, Assis; Josa, Luiz Henrique, Jorge Henrique; Thiago, Robinho, Wallace Pernambucano.