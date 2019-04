É campeão! Botafogo-PB vence Campinense e conquista o tricampeonato paraibano

O Botafogo-PB é tricampeão paraibano. O Belo venceu, na tarde deste sábado (20), o Campinense por 2 a 0 no estádio Almeidão, e conquistou o trigésimo primeiro título estadual de sua história. Clayton e Paulo Renê fizeram os gols da vitória. O primeiro, inclusive, terminou como artilheiro da competição.

A equipe de João Pessoa, a partir de agora, foca na estreia do Campeonato Brasileiro Série C. No próximo domingo (28), o Botafogo-PB recebe o Ferroviário, às 16h, no estádio Almeidão. Hoje, o Belo conquistou o tricampeonato estadual após 42 anos do último feito e confirmou uma hegemonia no futebol paraibano. Nas últimas sete temporadas, o Alvinegro da Estrela Vermelha ficou com a taça de 5 Campeonatos Paraibanos.

Enquanto isso, o Campinense vai se organizar para disputar a Série D. Diante de uma crise política e financeira, o rubro-negro deve lutar pela permanência de Francisco Diá no comando da equipe. A estreia na competição está marcada para o próximo dia 5 de maio, às 16h, fora de casa, contra o Vitória das Tabocas-PE.

Gol e superioridade

A partida começou agitada. Assim, a rede não demorou a balançar. Rogério tentou um lançamento para o ataque e a bola ficou para o zagueiro Jean. Entretanto, o jogador errou o domínio e entregou de graça para Nando. O camisa 9 aproveitou e acionou Clayton, que recebeu livre no lado direito e tocou na saída de Wagner Coradin para abrir o placar.

O Campinense respondeu logo em seguida. Após lançamento em direção ao ataque, Jean dominou e ajeitou para Gabriel, que limpou a jogada e bateu. Bem posicionado, Saulo fez a defesa. A Raposa ainda tentou chegar ao empate com Lopeu, mas não conseguiu levar perigo.

Já o Belo, por sua vez, chegou bem em bolas paradas. Em cobrança de falta, Donato apareceu na grande área e desviou de cabeça, obrigando Wagner Coradin a realizar uma linda defesa. Depois, Nando aproveitou uma sobra de bola e bateu, mas não conseguiu ampliar o placar.

Emoção e festa no final

Disposto a recuperar, o Campinense começou o segundo tempo jogando melhor. Logo no primeiro lance, Afonso Júnior deixou Denis cara a cara com Saulo, mas o camisa 8 da Raposa não conseguiu finalizar e o goleiro botafoguense evitou o gol de empate.

Enquanto o Botafogo-PB esperava o melhor momento para encaixar um contra-ataque, o Campinense tentava exercer uma pressão, mas esbarrou na falta de qualidade. Saulo faz duas grandes defesas em lances seguidos. No primeiro, James cobrou lateral para a grande área, Jean desviou de cabeça e o camisa 1 do Belo jogou para escanteio. Em seguida, foi a vez de Richardson testar firme e obrigar o goleiro a realiza uma linda intervenção para salvar a equipe da casa.

O gol do título veio no último lance da partida. Após a roubada de bola, Marcos Aurélio recebeu no lado esquerdo e tocou para Paulo Renê. O centroavante dominou na entrada da área e bateu firme, sem chances de defesa para Wagner Coradin. Na comemoração, o jogador foi para os braços da torcida e iniciou a celebração do 31º título paraibano do Botafogo-PB.