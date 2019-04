Athletico-PR vence Toledo nos pênaltis e garante título paranaense de 2019

O Athletico-PR é o campeão paranaense de 2019. A 25ª conquista veio na tarde desse domingo (21), na Arena da Baixada, sobre o Toledo, nos pênaltis, após vencer no tempo regulamentar por 1 a 0. Gol marcado por Matheus Rossetto e igualou o agregado. Nas cobranças, 6 a 5 para o Rubro-Negro.

Precisando reverter o resultado do último jogo, os mandantes não perderam tempo, se lançaram ao ataque e conseguiram abrir o placar logo aos seis minutos. Matheus Rossetto cobrou uma falta rasteira na meia lua, que desviou na barreira, tocou na trave e entrou no canto direito do goleiro.

Por pouco os donos da casa não ampliaram aos 21'. Novamente cobrando falta por baixo da barreira, mas dessa vez com Bergson, o arqueiro André Luiz teve trabalho, mas conseguiu fazer a defesa em dois tempos.

Os visitantes só conseguiram entrar no confronto e ameaçar na segunda etapa. Aos nove, Revson cruzou para Eduardinho pegar de primeira um chute forte, que desviou na zaga e acabou saindo, passando perto da trave.

Com o confronto se aproximando do final, os dois times se lançaram ao ataque, buscando resolver no tempo regulamentar. Com 32, Lucas Halter tentou de cabeça para o Furacão, depois de escanteio, mas parou na trave. Pouco depois veio a resposta adversária, em um chute de longe de Revson, que por pouco não entrou no ângulo.

O empate se manteve durante os 90 minutos e a decisão foi para as penalidades. Na disputa, 6 a 5 para o Athletico. Bergson, Gabriel Poveda, Lucas Halter, Matheus Anjos, Marquinho e Khellven fizeram, enquanto Léo defendeu o chute de Adriano e garantiu o título.