É TRI! Corinthians derrota São Paulo e conquista 30º Campeonato Paulista

Corinthians e São Paulo se enfrentaram, neste domingo (21), em partida de volta da final do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians. O Timão venceu o jogo por 2 a 1, conquistando o terceiro título consecutivo na competição.

O início do jogo foi bem disputado, mas não houveram muitas chances reais de gol para as equipes.

Aos dez minutos, Jucilei pegou um rebote e chutou de fora, mas não bateu bem e a bola saiu. Aos 23, em falha da defesa são-paulina, Gustavo ficou com a bola e Clayson quase conseguiu concluir. Quatro minutos depois, Reinaldo roubou a bola de Pedrinho e saiu para o contra-ataque. Everton ficou com a bola e chutou cruzado, mas a bola bateu do lado de fora da rede.

O Timão abriu o placar aos 30 minutos. Em cobrança de escanteio Ralf ganhou no alto e ajeitou para Danilo Avelar, que apareceu livre na pequena área e desviou, marcando para a equipe alvinegra. Aos 43, Fagner, de dentro da área, bateu cruzado, no canto do goleiro Tiago Volpi, que saltou para mandar para escanteio, salvando o Tricolor.

No final da primeira etapa, aos 47 minutos, Igor Gomes tentou jogada individual e a bola bateu na defesa do Corinthians, mas sobrou para Antony, que chutou de fora, no canto do gol de Cássio, marcando para o Tricolor Paulista e deixando tudo igual na Arena Corinthians.

O segundo tempo foi menos movimentado, sem chances. As equipes trabalharam bastante a bola no meio de campo. Aos 19 minutos, Gustavo arriscou de fora da área e Volpi, novamente, salvou o São Paulo. Aos 26, Everton ganhou de Manoel e a bola sobrou para Léo. O lateral avançou e soltou uma bomba em direção ao gol. A bola foi na rede, pelo lado de fora.

Aos 43 minutos, Sornoza fez um lançamento longo para Vagner Love, dentro da área, que ficou cara a cara com Tiago Volpi e marcou o segundo, matando o jogo.

Com a vitória, o Timão conquistou o Campeonato Paulista pela 30ª vez.