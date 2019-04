Mano Menezes exalta Cruzeiro em conquista mineira: "Temos um elenco com mais qualidade"

O Cruzeiro empatou com Atlético-MG por 1 a 1 no Independência e faturou o título do Campeonato Mineiro 2019. Depois de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 no Mineirão, a equipe azul celeste ficou com a vantagem de jogar pelo empate. O técnico Mano Menezes ressaltou, mais uma vez, a satisfação com o rendimento do elenco cruzeirense. Para ele, os poucos gols sofridos na temporada deram uma consistência para o time.

“Temos um elenco com mais qualidade. E, na medida que você tem uma equipe taticamente bem consciente, com mais qualidade individual, cresce a parte ofensiva. O Cruzeiro tomou nove gols até agora na temporada, em vinte jogos. Isso dá uma consistência de equipe, segurança. Em treze jogos não tomamos gol, mas estamos também fazendo gols. Estamos com 44 gols feitos nos mesmos vinte jogos. Dá mais do que dois por jogo. A equipe hoje é mais equilibrada, competente, qualificada e, por isso, conseguimos entregar um futebol melhor em todos os jogos mesmo em um jogo difícil aqui na casa do Atlético."

O treinador aproveitou ainda para cutucar o VAR, que foi bastante consultado no jogo pelo árbitro Leandro Bizzio.

"O árbitro tem que continuar apitando o jogo e não pode só lá de cima ficar intervindo em lances. Quando surgiu o VAR, qual era o slogan? Mínima interferência, com máxima essência. Tem que melhorar, porque se não o jogo vai ficar cruel sempre para quem está perdendo."

Festa dos jogadores

No gramado do Independência após o apito final do árbitro foi comemoração lá e cá. Em entrevista coletiva, o meia Robinho contou sobre a satisfação de ganhar na casa do rival e exaltou a qualidade da equipe para ter calma e buscar o empate.

“Muito bom ganhar na casa do adversário...ainda mais no clássico. Eu acho que eles (Atlético) trouxeram para cá porque realmente a torcida deles fazem um pouco mais de barulho do que no Mineirão. O time jogou e fez o que tinha que ser feito, tomamos um gol em que eu errei na saída de bola.. sou um cara que não erro e acabei errando. Mas é importante que ali só tem guerreiro e fomos frios durante o jogo para poder empatar e segurar."

O Cruzeiro volta agora suas atenções para a Copa Libertadores. Já classificado, a equipe de Mano Menezes vai até à Venezuela, onde enfrenta o Deportivo Lara-VEN, na terça-feira (23), às 17h.