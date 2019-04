Destaque do Campinense no Paraibano, Neílson é o novo reforço do Botafogo-PB

O Botafogo-PB deve oficializar a contratação do lateral-direito Neílson. O jogador atuou pelo Campinense no Campeonato Paraibano, tornando-se um dos principais destaques da equipe rubro-negra na competição.

Durante do estadual, a equipe da capital já havia feito uma sondagem ao lateral-direito. A negociação avançou e o acerto entre o clube e o jogador aconteceu antes da segunda partida da decisão. Neílson marcou o gol do Campinense na confronto de ida, que terminou 2 a 1 para o Alvinegro da Estrela Vermelha.

A confirmação do acordo entre Neílson e Botafogo-PB fez com que o lateral-direito fosse barrado pelo técnico Francisco Diá na partida do último sábado (20). Entretanto, o jogador entrou no jogo ainda no primeiro tempo, mas não se destacou em campo.

Neílson tem 30 anos e chega para reforçar o lado direito do sistema defensivo botafoguense. Roniery começou a temporada como titular, mas caiu de produção e foi substituído por Israel, que não é unanimidade entre os torcedores do Botafogo-PB.

Situação similar

Botafogo-PB e Treze decidiram o Campeonato Paraibano na temporada 2017. Destaque do Galo da Borborema na competição daquele ano, o atacante Dico foi contratado pelo Belo logo após a segunda partida da final.

O jogador marcou o gol do Treze no confronto de volta, mas o Belo chegou ao empate e ficou com o título. Na ocasião, Dico terminou o Campeonato Paraibano com quatro gols e seguiu para o time da capital para a disputa da Série C.