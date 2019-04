Marcos Paulo se destaca e ajuda seleção de Portugal Sub-18 na conquista de torneio amistoso

A jovem promessa do Fluminense, Marcos Paulo, foi destaque na campanha do título da seleção portuguesa Sub-18, no Torneio Internacional do Porto. Convocado com certa frequência, o atacante de 18 anos marcou dois gols na trajetória dos lusitanos na competição.

Disputada em formato de quadrangular, o caneco foi decidido nos gols marcados, já que Portugal e França estavam empatados em pontos e saldo. Melhor para os portugueses que balançaram as redes 6 vezes contra 5 dos franceses.

A campanha dos lusitanos começou com empate em 1 a 1 contra a França. No segundo jogo, vitória por 3 a 1 sobre o México com gol de Marcos Paulo. O jogo do título foi contra a Dinamarca e outra vitória, dessa vez por 2 a 1 com gol da joia tricolor abrindo o placar.

Por ser neto de português, Marcos Paulo tem dupla nacionalidade. Ele já defendeu o Brasil nas categorias sub-17 e sub-18 e antes de completar 19 anos deverá escolher qual país ele vai querer defender no futuro. O atacante tem contrato com o Flu até 30 de junho de 2021.