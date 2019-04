Caio Henrique projeta partida difícil contra Santa Cruz pela Copa do Brasil: "Fazer um bom jogo"

Um dos reforços contratados no início da temporada de 2019, Caio Henrique logo ganhou sua vaga de titular do Fluminense em sua posição de origem no meio campo. Apesar disso, com o decorrer do Campeonato Carioca, o jogador foi deslocado por Fernando Diniz para a lateral-esquerda e se destacou da mesma forma.

> Fluminense confirma 8 de junho como data para eleições antecipadas

Caio conversou com os jornalistas na tarde desta segunda-feira (22), antes do treino do Tricolor no CTPA. Ele deixou claro qual sua posição de origem, mas se disse disposto para ajudar onde o treinador escolher.

"Todos nós sabemos que a minha posição de origem é volante. Já tinha atuado na lateral no Atlético. Não é novidade para mim. Então, vou ajudar onde o professor Diniz precisar", disse.

O próximo compromisso da equipe é a partida de volta contra o Santa Cruz. No jogo de ida na última quarta-feira (17), o Tricolor venceu por 2 a 0, mas o futebol apresentado em campo foi muito superior e o jogador acredita que o confronto poderia estar mais definido.

"A gente poderia ter feito um placar mais elástico no primeiro jogo, mas não conseguimos concluir as oportunidades. A gente sabe que será um jogo difícil no Recife. Lá é complicado de ganhar. Esperamos casa cheia, o time deles vai ir para frente. Entrar de cabeça tranquila e fazer um bom jogo"​​​​​​, afirmou.

Uma das dúvidas de Fernando Diniz para o time que será titular contra o Santa Cruz, no Arruda, é a presença ou não de Ganso. O meia saiu sentindo dores na partida no Rio e virou dúvida para o confronto em Recife.

"É uma referência para a gente. A maioria dos jogadores se espelha nele. Acho que temos um bom grupo, com bons nomes. Se ele não poder atuar, teremos reposição".

Após a entrevista, foi divulgada pela assessoria do Fluminense que o meia Paulo Henrique Ganso foi submetido a exames e foi constatada uma lesão muscular na coxa. O jogador está entregue ao departamento médico e não tem previsão de retorno.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

OUTRAS RESPOSTAS

Renovação de contrato

"Estou muito feliz no momento. Isso vamos deixar mais para frente. A temporada é longa e difícil. Então, meu objetivo é fazer uma boa temporada. Vamos ver o que acontece lá na frente e quem sabe permanecer", comentou.

Expectativa no Brasileiro

"A gente está treinando desde o começo do ano para vencer o que se disputa. A cabeça tem de pensar no título. Jogo a jogo, começamos contra o Goiás. Vamos almejar coisias grandes que é o que o Fluminense merece".

Estilo de jogo de Diniz

"O grupo se adaptou bem ao estilo de jogo dele. Até rápido, afinal, é muito diferente. O estilo é de posse e toque de bola. O grupo está bem adaptado. Temos condições de fazer um grande Brasileiro, a começar pelo Goiás. Ideia é começar com o pé direito".

Problemas físicos do grupo

"Nós estamos fazendo alguns trabalhos de recuperação física e isso ajuda muito. Airton não preocupa, mas temos um elenco muito qualificado. Tenho certeza que Diniz irá botar os melhores em campo"