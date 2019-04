Fluminense aposta em Fernando Diniz para convencer Everaldo a renovar contrato

O Fluminense segue tentando convencer Everaldo a permanecer no Tricolor. E deposita suas esperanças no técnico Fernando Diniz. Sob o seu comando, o atacante atuou em 20 dos 22 jogos da equipe, todos como titular.

Nas conversas, o argumento de Diniz é que no Tricolor Everaldo teria a certeza de ser aproveitado e que o modelo ofensivo da equipe favorece seu estilo de jogo. Já no Timão, o atacante teria que “começar do zero”, sem a certeza da titularidade na equipe paulista.

O contrato de empréstimo junto ao Velo Clube-SP termina no próximo dia 17 de maio e o treinador pretende usar o jogador até o fim, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso ainda não há confirmação sobre o destino de Everaldo.

Mesmo com a declaração por parte do pai de Everaldo, que disse que o jogador está apalavrado com o Corinthians, o atacante afirmou que ainda não há nada decidido. Ainda segundo ele, tudo será resolvido da melhor maneira possível.

Everaldo chegou ao Tricolor em julho do ano passado. No contrato havia a preferência em adquirir 50% dos direitos do jogador por R$ 2 milhões até o fim do vínculo. Mesmo com as dificuldades financeiras, o Fluminense tem a intenção de adquirir o atleta.

O atacante anteriormente despertou o interesse do Cruzeiro, mas como não conseguiria fechar com o atacante a tempo da primeira fase da Libertadores, os mineiros saíram do negócio. Em seguida, o Corinthians resolveu entrar na negociação. Para isso, fez uma proposta salarial superior em R$ 40 mil ao oferecido pelo Fluminense.