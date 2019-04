Tradição santista! Peixe tem os melhores números ofensivos na Copa do Brasil

Santos é o time que mais fez gols na Copa do Brasil. Quase classificado para as oitavas de final da competição nacional, a equipe pode perder por até um gol de diferença contra o Vasco na partida de volta, que acontece em São Januário, na próxima quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília). No jogo de ida, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0.

As estatísticas são de impressionar. Para começar, a maior goleada do torneio é de sua autoria, 7 a 1 no Altos do Piauí na primeira fase do torneio nacional. O vice-artilheiro é do Peixe, Carlos Sánchez anotou quatro vezes, apenas um a menos do que Luciano do Fluminense. Mas na artilharia geral a bola é do Santos. Em cinco duelos marcou 16 gols, uma média de 3,2 por partida e quatro gols a mais do que o segundo no quesito, o Fluminense. Além do ótimo ataque ainda tem a segunda defesa menos vazada do torneio com apenas dois gols sofridos.

Ofensivo sim senhor!

Os dados do Footstats apresentam outros números que fazem do Santos a melhor equipe ofensiva da Copa do Brasil até o momento. O perfil de posse de bola do técnico Jorge Sampaoli já entrega a efetividade ofensiva do elenco. A equipe é líder de assistências, 14 no total, simplesmente o dobro do segundo colocado Corinthians e ainda tem o líder do quesito, Jean Mota com três assistências. Nos dribles mais uma vez a liderança, são 39 realizados com um acerto de 76,9%. E a posse de bola citada anteriormente bate os 64% por jogo!

A Copa do Brasil mostra um retrato que faz parte do DNA do Peixe. Além de ter tido o melhor ataque do Campeonato Paulista de 2019 (23 gols em 16 jogos) a equipe continua com o estilo Santos de jogar, com um futebol para frente, que evolui jogo a jogo.