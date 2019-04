Victor Ferraz pede cautela para o jogo contra o Vasco: "Temos que ter ainda mais atenção para esse jogo"

Os próximos dias serão de bastante importância para o Santos. O clube paulista pega o Vasco pelo jogo da volta da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (24), em São Januário, às 19h15 (de Brasília). Na sequência, visita o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro 2019.

O lateral e capitão do Peixe, Victor Ferraz, analisou os dois próximos confrontos em entrevista coletiva nesta segunda-feira (22).

"Dois jogos muito difíceis, com características diferentes. Um sendo realmente uma decisão, vale uma vaga para a próxima fase, o outro no início do Brasileiro, e precisamos iniciar melhor dessa vez. São alguns anos não começando bem e tendo que recuperar dentro de campeonato, num campeonato muito parelho", analisou o jogador.

Segundo Ferraz, o pensamento está no clube do Rio de Janeiro. O jogador acompanhou a final do Campeonato Carioca no último domingo (21), onde o Vasco perdeu para o Flamengo por 2 a 0, sendo o vice-campeão.

"Temos que ter ainda mais atenção para esse jogo. Vantagem engana muito, principalmente fora de casa. Acompanhamos a final (do Campeonato Carioca), não foi parâmetro por causa da demissão do Valentim. Deve mudar muita coisa. Enfrentaram Flamengo, time difícil, ainda mais com a vantagem. Muita velocidade no contra-ataque. Temos que ser protagonistas em São Januário, sair na frente e encaminhar a vaga", disse.

O Santos chega ainda nesta segunda-feira ao Rio de Janeiro, onde encerrará a preparação na terça antes de pegar o Vasco.