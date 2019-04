Luan e Liziero devem ficar de fora no Brasileirão; Tchê Tchê pode estrear pelo São Paulo

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2019 contra o Botafogo-RJ, no sábado (27), no Morumbi. O técnico Cuca terá que fazer algumas mudanças na equipe, por conta de lesões.

Além do atacante Pablo, que está se recuperando após cirurgia na lombar, o comandante são paulino terá o desfalque de Liziero, com estiramento muscular. Mais um volante também pode ficar no DM: Luan, que sentiu no jogo deste domingo, contra o Corinthians. Ele fará exames nesta terça-feira (23), para confirmar a lesão.

O jovem sentiu aos 34 minutos do segundo tempo e teve que continuar em campo, já que Cuca já havia feito as três substituições.

O treinador tem uma notícia boa no meio-campo: ele poderá contar com Tchê Tchê, contratado no meio do Paulistão, com situação regularizada. Cuca já trabalhou com o meio-campista em 2016, quando foram campeões pelo Palmeiras.